Familie roept op: ‘Hernoem straat Amsterdam naar Peter R. de Vries’

De familie van Peter R. de Vries wil graag dat er een straat in Amsterdam naar hem vernoemd wordt. Broer Wouter de Vries en advocaat Peter Schouten legden zaterdagavond aan tafel bij Humberto uit dat ze graag willen dat er een monument voor Peter komt. Inmiddels heeft het tweetal ook contact gezocht met burgemeester Femke Halsema om het initiatief aan te dragen.

„Burgemeester Femke Halsema heeft geweldige woorden gesproken op de dinsdagavond toen het net gebeurd was. Ze is burgemeester dus ik zou haar ook op willen roepen: gooi ergens een straatnaam van een zeeheld eruit en kom eens met een mooie Peter R. de Vries-boulevard”, stelde Wouter aan tafel bij Humberto.

Legacy van Peter R. de Vries

Op Twitter gaat een petitie rond die oproept om de Lange Leidsedwarsstraat te hernoemen tot Peter R. de Vriesstraat, hoewel de broer van Peter het initiatief steunt, laat hij het liever over aan de Royce en Kelly, de kinderen van Peter, om te bepalen welke straat hernoemd moet worden.

Daarnaast wil hij graag dat er een monument komt om alles waar zijn broer voor stond te herdenken. „Peter R. de Vries. Dat moet een monument zijn waar we als maatschappij stil bij staan. Een soort monument waarbij je terugdenkt aan iets, maar waarbij je ook vooruit kijkt.”

Advocaat Peter Schouten sluit zich daar volledig bij aan. Hij wil graag dat het werk van Peter gebruikt wordt. „In zo’n boek als Een Moord Kost Meer Levens, dat ik recent weer opnieuw ben gaan lezen, zie ik alle fragmenten van wie hij was en wat hij ons bij wilde brengen”, legt Schouten uit.



Kijk, hier ben ik het hartgrondig mee eens. Geachte mevr. Halsema, Beste Femke, wilt u meteen uw best gaan doen om dit te regelen. Ik weet als advocaat heus wel hoe lastig die naamsveranderingen zijn en wat er voor nodig is. Maar wat @PeterRdeV voor mensen deed was 100x lastiger. https://t.co/VS8fYCn4mZ — Peter C. Schouten (@SchoutenLegal) July 23, 2021

„Hij had gewoon een bloedhekel aan hypocrisie, machtsmisbruik en onrecht, daar kun je echt voor strijden. Dat vind ik zijn belangrijkste legacy. We hebben veel documenten van hem en daar zitten allemaal parels tussen over hoe wij als mensen zouden moeten proberen te leven en na te denken over dingen.”

Laatste strohalm

Naast de oproep tot het hernoemen van een straat in Amsterdam, sprak Wouter ook over het werk van zijn broer. Zo vindt hij het ‘een schandaal dat ouders van een vermoord kind een laatste strohalm moeten hebben die Peter was’.

Hoewel Peter R. de Vries geroemd werd om zijn daden en principes, is het voor de familie extra pijnlijk. „Ik wil er wel op wijzen dat die principes, ook al steunen we die als familie diep in ons hart, wel heel veel verdriet leveren, want Royce en Kelly zijn wel hun vader kwijt.”

Op dinsdag 6 juli werd Peter R. De Vries neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Hij was net aanwezig geweest bij RTL Boulevard toen hij op straat onder vuur genomen werd. De Vries werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis en vocht voor zijn leven. Op 15 juli kwam het droevige bericht dat De Vries in het ziekenhuis, in bijzijn van zijn familie, was bezweken aan zijn verwondingen.