Beer doodgeschoten na verwonden vier mensen en verstoren vliegverkeer

Een wilde beer heeft in Japan voor flink wat onrust gezorgd. De beer viel vier mensen aan, ging een militaire basis binnen en verstoorde het vliegverkeer. Uiteindelijk is het dier doodgeschoten door de autoriteiten, zo meldt CBS News.

Al vroeg in de ochtend, op vrijdag, struinde de bruine beer de straten van Sapporo af. Flink wat mensen belden de politie en in de uren die daarop volgden werden vier mensen aangevallen door deze beer. Het gaat om een vrouw van in de 80, een man van in de 70, een man van in de 40 en een militair.

Beer achtervolgd door politie

Volgens de Japanse politie was niet bekend in welke toestand de slachtoffers verkeren, maar de Japanse krant Asahi denkt dit wel te weten. De krant meldt dat de man van in de 40 ernstige verwondingen heeft opgelopen aan zijn borst, rug en ledematen nadat hij op straat aangevallen werd door de beer.

Op videobeelden van de Japanse nieuwszender NHK is te zien hoe het dier over een hek met prikkeldraad klimt terwijl het achtervolgd wordt door de politie. Verder laten beelden zien hoe de beer achterna gezeten wordt door een auto, waarna het een drukke weg oversteekt en een militaire basis binnendringt.



Bij de ingang van de basis rende de beer over een militair heen die wacht hield bij de ingang. De militair liep daarbij sneeën op aan zijn buik en borst, maar zijn verwondingen zijn niet levensbedreigend. Na het doorkruisen van de militaire basis rende het dier een landingsbaan van een vliegveld op waardoor meerdere vluchten vertraging opliepen.

Doodgeschoten

De achtervolging eindigde uiteindelijk in een bos waar de beer naartoe gevlucht was. Daar werd het dier doodgeschoten door lokale jagers.

Volgens Toshihiro Hamada, ambtenaar bij de milieu-afdeling van Sapporo, was de aanwezigheid van het dier in de stad een verrassing. De overheid gaat volgens hem dan ook uitzoeken hoe de beer daar terecht is gekomen. „We vinden het erg voor de vier mensen die gewond zijn geraakt”, stelde Hamada.

Vaker gespot in bewoonde gebieden

Bruine beren leven normaal gesproken in de bossen van Hokkaido. Experts stellen echter dat ze steeds vaker gezien worden in bewoonde gebieden, vooral in de zomer. De dieren zoeken dan naar voedsel. Vorig jaar nam een andere stad in Hokkaido een wel heel bijzondere maatregel om de beren af te schrikken. Er werden namelijk robotische wolven ingezet die met hun gehuil de beren wegjaagden.