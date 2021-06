Hugo de Jonge: ‘Reëel scenario dat oplevingen zullen plaatsvinden’

Volgens het demissionaire kabinet is het een serieuze mogelijkheid dat het coronavirus in het najaar weer oplaait. „Het is een reëel scenario dat oplevingen zullen plaatsvinden”, schrijft zorgminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. De Jonge laat echter ook weten dat een (gedeeltelijke) lockdown van de maatschappij iets is wat het kabinet zoveel mogelijk wil voorkomen.

Hoe groot en ernstig het coronavirus oplaait hangt vooral af van de mate waarin vakantiegangers een variant van het virus mee terug naar huis nemen. Veel landen willen dat vakantiegangers een vaccinatiebewijs meenemen of een test laten doen. Ondanks dat bestaat er toch een kans dat mensen het virus bij zich dragen, zo laat De Jonge weten.

Vakantiegangers en vaccinatiegraad

Naast de invloed van vakantiegangers speelt ook de vaccinatiegraad een rol in de opleving. Daarbij gaat het om de vaccinatiegraad die tegen die tijd bereikt is onder de bevolking en de schaal waarop de vaccins ook daadwerkelijk beschermen tegen mutaties die mogelijk besmettelijker zijn.

Om een (gedeeltelijke) lockdown te proberen te voorkomen gaat het kabinet volgens De Jonge de situatie goed monitoren. Daarbij houdt men besmettingshaarden in de gaten. Ook gaat het kabinet de huidige middelen die het monitoren faciliteren in stand houden. Een van deze middelen is de testcapaciteit. Deze zal in ieder geval tot en met februari 2022 op peil blijven. Dat stelt het kabinet in staat om snel op te schalen indien dat noodzakelijk is.

De Jonge wil testen laagdrempelig houden

Verder zullen testlocaties in de buurt van woongebieden blijven en zal er gebruik gemaakt kunnen worden van mobiele testlocaties. Volgens De Jonge houdt dat het testen laagdrempelig voor iedereen. Naast het testen zal ook het bron- en contactonderzoek van het GGD uitgevoerd blijven worden. Zo kan het kabinet een kleinschalige, lokale uitbraak snel opmerken waarna het vervolgens maatregelen kan nemen.

Als laatste adviseren de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) om ook mensen die al gevaccineerd zijn te blijven testen indien zij coronagerelateerde klachten hebben.