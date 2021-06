5 films en series die in week 24 op Netflix verschenen: Élite en Kevin Hart

Met een regenachtig vooruitzicht is het perfect weer om je oude vriend weer eens een bezoekje te brengen: Netflix. Ook in week 24 van 2021 is er weer genoeg te zien om flink te bingen. Voor ieder wat wils!

De Workin’ Moms en de Élite-studenten van Las Encinas maken het opnieuw flink bont, maar dat doet ook Kevin Hart. De komedieacteur kruipt in de Netflix-film Fatherhood in de huid van een alleenstaande vader, wat niet zonder slag of stoot gaat. Maar Fatherhood is vooral ook hartverwarmend en tranentrekkend. Verder zien we de spanning en de actie in het tweede seizoen van Black Summer en in Katla, waar vulkanen nooit slapen.

Nieuw op Netflix in week 24

1. Fatherhood

Film

Genre: Drama

Kevin Hart is een veelzijdig man, maar is toch vooral bekend als de grappenmaker. De Amerikaan is één van de bekendste comedians ter wereld en speelde talloze rollen in komediefilms. Dat Hart ook serieus kan zijn, blijkt in de nieuwe Netflix-film Fatherhood. De komedie blijft ook zeker in Fatherhood niet achterwege, maar de tranen zijn niet alleen van het lachen. Regisseur Paul Weitz heeft een hartverwarmende en emotionele film neergezet over het zware leven van een alleenstaande vader na de dood van zijn vrouw. Kevin Hart weet humor en drama prachtig samen te brengen.

2. Black Summer (seizoen 2)

Serie

Genre: Zombie

Black Summer werd door de kijkers met gemengde gevoelens ontvangen. Velen genoten van het eerste seizoen van de zombieserie, anderen vonden het een slap aftreksel van The Walking Dead. Voor die grote eerste groep is er goed nieuws. Seizoen 2 komt na ruim twee jaar wachten deze week op Netflix met 8 nieuwe afleveringen. Opnieuw moeten onder meer Rose en Anna zichzelf weten te redden na een zombieapocalypse.

3. Workin’ Moms (seizoen 5)

Serie

Genre: Komedie

Geen zin in zombies of drama, maar eens lekker lachen? Workin’ Moms is back! Alhoewel, nog steeds genoeg drama in deze serie over vier vrouwen die de balans proberen te vinden tussen liefde, carrière en het moederschap. Niet dat dat vaak lukt overigens. De eerste vier seizoenen werden vol lof ontvangen en ook seizoen vijf belooft weer to-ta-le chaos te worden. Genieten!

4. Katla (seizoen 1)

Serie

Genre: Mysterie

Je weet nooit wat er gebeurt als een vulkaan slaapt. Of wanneer hij uitbarst. Een jaar na de uitbarsting van de vulkaan Katla gebeuren er vreemde dingen in de nabijgelegen buurt. Een vrouw die onder het as zit wordt op de gletsjer gevonden en dat is nog maar het begin van een lang mysterie rondom de Katla. Wat is er aan de hand met de ijsvulkaan? De donkere vibes van de serie worden versterkt door het prachtige, grillige, IJslandse landschap.

5. Élite (seizoen 4)

Serie

Genre: Drama

Last, maar zeker not least. Hitserie Élite is terug op Netflix! De serie volgt het leven van drie Spaanse studenten, die uit een lagere klasse gaan studeren aan een elitaire school. We gaan voor een vierde seizoen van de hitserie op Las Encinas, en dat belooft opnieuw veel goeds en heel veel… spanning, op meerdere vlakken. Het Spaanse temperament spat ervan af. Ga er maar eens goed voor zitten.

