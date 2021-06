Derksen en Van der Gijp schofferen vrouwelijke voetbalanalisten: ‘Trendy gelul over tactieken’

Johan Derksen en René van der Gijp hebben geen goed woord over voor de vrouwelijke NOS-analisten die vrijdagavond hun visie over het EK-voetbal deelden. „Die vrouwtjes lullen alleen maar tactisch, hè? ’De restverdediging’, ’vroeg druk zetten’, ’vanuit je defensie spelen’, ’je middenveld kort houden’”, stelde Van der Gijp in het SBS6-voetbalpraatprogramma De Oranjezomer.

Voetbalster Mandy van den Berg en oud-correspondent Engeland en Schotland, Suse van Kleef, moeten het flink ontgelden. Het tweetal was vrijdagavond te gast bij NOS Studio Europa om te praten over het EK-voetbal met aandacht voor de wedstrijd tussen Groot-Brittannië en Schotland.

‘Vroeger lazen ze de Libelle en gingen ze zitten breien’

In het SBS6-voetbalpraatprogramma De Oranjezomer laat René van der Gijp weten dat hij totaal niet te spreken is over de analyses van de vrouwen. „We hebben weer twee kanjers, hè, op het moment? Bij de NOS. Ik heb er net twee zien zitten. Eentje met een paardenstaart en één met krulhaar”, stelt Van der Gijp. „Maar die vrouwtjes lullen alleen maar tactisch, hè? ’De restverdediging’, ’vroeg druk zetten’, ’vanuit je defensie spelen’, ’je middenveld kort houden’.”

Van der Gijp krijgt bijval van presentator Wilfred Genee. Johan Derksen kent beide analisten naar eigen zeggen niet. „Die ene is Engeland-correspondent. Het probleem is natuurlijk: we moeten al die vreselijke wedstrijden van dat damesvoetbal zien – waarbij je echt in slaap valt, dat heeft niks met voetbal te maken. Laat ze lekker hun gang gaan. Maar dan moet je ook nog gaan luisteren naar dat geneuzel. Vroeger lazen ze de Libelle en gingen ze zitten breien.”

Derksen geen fan van damesvoetbal

Genee lijkt het echter niet helemaal eens te zijn met de opmerking van Derksen over het damesvoetbal. „Johan, dat is echt niet meer van deze tijd. Dat is razend populair. Ons Nederlands damesteam doet het hartstikke goed, daar kun je niet denigrerend over praten?”

Derksen is het daar weer niet mee eens. Hij vindt dat hij het gewoon mag zeggen als hij ergens niks aan vindt. „Het is trendy gelul over tactieken en ’opsluiten’ en ’hoog druk zetten’. Ze lullen iemand na. Ik weet niet wie? Ze zeggen niks. Ja, ze lullen tactisch.”

Van der Gijp is het wel eens met de laatste uitspraak van Derksen. „Ze lullen algemeen. Ze gooien er algemene termen uit. Toch? Wat trainers ook vaak doen op persconferenties. Want, je zegt niks. ’Vroeg druk zetten.’ Ja, prima.”