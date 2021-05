Twee debutanten in voorselectie Oranje voor EK, geen Ryan Babel

In de voorselectie van Oranje voor het Europees Kampioenschap van komende zomer is plek voor twee debutanten en twee spelers die na jaren weer eens bij de selectie zitten. Jurriën Timber en Cody Gakpo krijgen voor het eerst een plek in de voorselectie. De grote afwezige op deze lijst is Ryan Babel.

Bondscoach Frank de Boer heeft de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor het komende EK bekendgemaakt. Deze selectie bestaat uit 34 spelers en gaat op 28 mei terug naar 26 spelers die definitief meegaan naar het toernooi. Een dag later vertrekt Oranje voor een week op trainingskamp naar de Portugese Algarve in voorbereiding op de eerste wedstrijd van het EK op 13 juni tegen Oekraïne.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

🆕 Timber & Gakpo

🔙 Karsdorp & El Ghazi This is the provisional squad for #EURO2020! ℹ️ https://t.co/siOfazabtE. pic.twitter.com/c1JdsE6z9V — OnsOranje (@OnsOranje) May 14, 2021

Verrassingen in Oranje

In de voorselectie zijn dus twee debutanten terug te vinden, Jurriën Timber (Ajax) en Cody Gakpo (PSV). Verder keren ook Rick Karsdorp (AS Roma) en Anwar El Ghazi (Aston Villa) na jaren van afwezigheid terug in ieder geval de voorselectie van Oranje. Ook de omstreden Wout Weghorst zit bij de voorselectie. Hij maakte dit seizoen twintig goals in de Duitse Bundesliga, maar kon toch vaak niet rekenen op een oproep voor het Nederlands Elftal.

De grote verrassende afwezige is Ryan Babel. De speler van Galatasaray kon de afgelopen jaren altijd rekenen op een plek bij Oranje, voornamelijk door zijn belangrijke rol ‘in de kleedkamer.’ Ook routinier Kevin Strootman lijkt nu definitief te zijn afgeschreven als international bij Oranje. “Vooral op persoonlijk vlak waren het moeilijk keuze, maar op dit moment is er geen ruimte voor hen bij de selectie”, zo laat de bondscoach weten via het YouTube-kanaal van OnsOranje. Opvallend is ook dat Calvin Stengs, de schoonzoon van de bondscoach, niet bij de voorselectie zit. Ondanks de tegenvallende vorm waarin het AZ-talent steekt, leek de kans aannemelijk dat hij toch mee ging naar het EK.

Blessures van Dijk en Blind

Zoals verwacht zit aanvoerder Virgil van Dijk niet bij de voorselectie van Frank de Boer. Woensdag kondigde de speler van Liverpool aan dat hij heeft besloten niet mee te gaan naar het Europees Kampioenschap. De geboren Bredanaar is zo goed als hersteld van een zware kruisbandblessure die hem sinds 17 oktober aan de kant houdt. Maar in de voorselectie is dus wel plek voor Daley Blind (Ajax). Ook hij staat al langer aan de kant met een blessure. Maar de bondscoach van Oranje gaat er vanuit dat Blind wel op tijd fit is voor het EK.

De bondscoach van Oranje is dus ook niet ingegaan op de stoute droom van een oproep van Oranje-veteraan Arjen Robben. Robben kwam na een jaar voetbalpensioen terug bij FC Groningen en liet vorige week zondag in Emmen zijn klasse van weleer weer eens zien. Helaas zit een EK er dus niet meer in voor Robben.