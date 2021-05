Bondscoach De Boer twijfelt aan ‘stoutste droom’ Robben: ‘Maar zeg nooit nooit’

Frank de Boer denkt niet meteen aan een terugkeer van Arjen Robben in Oranje. Na zijn uitmuntende wedstrijd met FC Groningen tegen FC Emmen flirtte de 96-voudig international met een terugkeer in het Nederlands elftal. De bondscoach ziet dat niet direct zitten.

Robben was de man van de wedstrijd aan de kant van Groningen in de 4-0 overwinning op Emmen. Hij speelde uitstekend in zijn tweede basisplaats van het seizoen en gaf twee assists. De aanvoerder uit het noorden kende dit seizoen blessureleed, maar durft na zijn mooie wedstrijd weer te dromen. Hij was de vrolijkheid zelve, de gedrevenheid straalde van hem af en werd zelfs emotioneel in het interview achteraf.

Robben flirt met Oranje

„Dan kom ik”, zei Robben, toen een journalist hem na de wedstrijd vroeg wat hij zou doen als De Boer hem vroeg mee te gaan naar het EK. Robben speelde zijn laatste interland op 10 oktober 2017, toen Nederland met 2-0 won van Zweden. De legendarische buitenspeler scoorde beide goals.

„Toen ik afgelopen zomer hiermee begon, was het EK wel iets uit mijn stoutste dromen”, doelt Robben op zijn terugkeer bij oude liefde FC Groningen. Maar de rappe voetballer beseft ook dat dat misschien te hoog gegrepen is. „Eerst maar realistisch blijven en kijken hoe het de komende weken gaat. Daarna zien we verder.”

De Boer: ‘Superblij dat Arjen weer speelt’

En als het aan De Boer ligt, is die stoute droom van de WK-finalist écht te stout. „Ik denk dat we dat even langs de zijlijn moeten parkeren”, reageerde De Boer op de flirt van de man die 37 keer scoorde voor Oranje. „Hij heeft in 2019 voor het laatst een hele wedstrijd gespeeld.” Tegen FC Emmen werd Robben na 80 minuten gewisseld.

„Zeg nooit ‘nooit’, maar op dit moment sluit ik het uit. Ik ben superblij dat Arjen weer aan het spelen is, vooral voor hemzelf. Als je hem na afloop ook zag: dit is topsport op zijn allermooist. Maar we moeten het ook wel in perspectief zien.” De Boer maakt vrijdag de voorselectie voor het EK bekend.

FC Groningen-trainer Danny Buijs zou het wel weten als hij in de schoenen van De Boer stond. „Daar zou ik geen seconde over hoeven nadenken. Een speler met zulke kwaliteiten in je kleedkamer, met zo’n karakter. Je zou gekke Henkie zijn als je dat laat lopen.”

Robben in Oranje? ‘We zijn doorgedraaid’

Op social media zijn veel mensen het eens met de bondscoach. „Alle respect voor Robben hoor, maar als hij nu na 1 potje terug moet in Oranje zijn we echt doorgedraaid”, zegt een Twitteraar. Voetbalkenner Bart Sanders vindt dat „het opportunisme in het voetbal haar hoogtepunt bereikt als Arjen Robben voor Oranje wordt geselecteerd.”



Het opportunisme in het voetbal bereikt echt haar hoogtepunt als Arjen Robben voor Oranje wordt geselecteerd. — Bart Sanders (@bart_sanders) May 10, 2021



Alle respect voor Robben hoor, maar als hij nu na 1 potje terug moet in Oranje zijn we echt doorgedraaid ….. Geen eens 3 volledige wedstrijden gespeeld, kijk Stekelenburg kan je gewoon meenemen na een goed half jaar en de dubbel binnen te hebben gehaald. — Rayno (@Rayno_020) May 10, 2021

„We hebben het over een blessuregevoelige 37-jarige, die dit seizoen slechts 166 speelminuten heeft gemaakt”, twijfelt een andere kijker. Tot slot vindt een voetbalfan dat we een „bijzonder land” zijn. „De comeback van Robben bleek tot afgelopen weekend gewoon een zware tegenvaller. Meneer speelt 75 minuten en we praten al over Oranje. Laat hem eerst lekker fit blijven.”



Alle respect voor Robben, zijn kwaliteiten en alles wat hij voor Oranje betekend heeft, maar we hebben het hier over een blessuregevoelige 37-jarige, die dit seizoen slechts 166 speelminuten heeft gemaakt. Gisteren was hij uitstekend, maar is dat genoeg aanleiding voor selectie? https://t.co/AxxR3jQbIM — Mijntje (@goudmijntjuh) May 10, 2021



