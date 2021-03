Spelers Nederlands elftal geven statement over Qatar, maar wát…

Het Nederlands elftal gaat morgen rond de thuiswedstrijd tegen Letland aandacht vragen voor de situatie van arbeidsmigranten in Qatar.

Die werken daar volgens mensenrechtenorganisaties onder zeer slechte omstandigheden aan onder meer de stations voor het komende wereldkampioenschap voetbal.

‘Primeurtje’ van het Nederlands elftal

„Ik kan een primeurtje geven”, zei Matthijs de Ligt vandaag na de training. „We gaan wat doen in die richting. Wat het is? Dat zien jullie morgen. We hebben dit eerst via de groeps-app besproken, voordat we al bijeen kwamen”, zei De Ligt.



„Een mogelijkheid was om dit al rond het duel van woensdag met Turkije te doen. Maar dat hebben we niet gedaan. We doen het zaterdag in een thuiswedstrijd. Het is een gevoelig onderwerp. Noorwegen en Duitsland zijn al met een statement gekomen. We zijn niet de eerste, maar het gaat er om dat je iets doet. Het maakt niet zoveel uit wanneer. Als je maar iets doet.”

Spelers Nederlands elftal unaniem

De spelersraad van Oranje heeft gisteren vergaderd. „Toen is dit ook besloten”, zei De Ligt. „We zien ook dat de buitenlandse arbeiders daar in een lastige situatie zitten. Belangrijk is ook dat iedereen bij ons erachter staat om iets te doen. Dat is het geval. We hebben dit uitgebreid met elkaar besproken. De komende periode gaan we met andere bonden en spelers van andere landen kijken of we nog iets gezamenlijk kunnen doen.”

Gastarbeiders Qatar

Volgens de Engelse krant The Guardian zijn er de afgelopen jaren meer dan 6500 gastarbeiders overleden in Qatar. Het organisatiecomité van het WK meldt 37 ‘directe’ doden bij de bouw van stadions en spreekt verder over ‘natuurlijke sterfgevallen’ als ziekte, ongelukken of zelfmoord. Qatar krijgt niet alleen veel kritiek op de werksituatie van buitenlandse arbeiders. Er is ook geen persvrijheid in het emiraat en homoseksuele mannen riskeren een gevangenisstraf.



Duitsland en Noorwegen over WK voetbal

De nationale voetbalploeg van Duitsland vroeg gisteren voor het duel met IJsland al aandacht voor de mensenrechten in Qatar, waar het WK in 2022 wordt gehouden. Met op elk shirt een andere letter vormde de spelers van Die Mannschaft het woord ‘Human Rights’ (mensenrechten).

Noorwegen, ingedeeld in de poule van Oranje, liet zich woensdag voor het duel met Gibraltar al horen. De Noren droegen bij het betreden van het veld een shirt met de tekst: ‘Mensenrechten, op en buiten het veld’.

Eerder ging aanvoerder Georginio Wijnaldum tegenover een journalist al op Qatar en ook racisme in. Dat werd niet zo’n leuk gesprek.