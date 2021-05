Café in Breda houdt WK terraszitten: ‘Winnaar krijgt terrasweek op onze kosten’

De versoepelingen van de coronamaatregelen gaan vanaf woensdag zoals het er nu naar uitziet van start. Ook de terraseigenaren krijgen iets meer speling en mogen gasten van 6.00 uur tot 20.00 uur verwelkomen. Johan de Vos, van café Boerke Verschuren in Breda, probeert het beste uit de maatregelen te halen en bedacht: Het WK terraszitten.

Vanaf 19 mei mogen gasten het terras op. Momenteel mag dit nog van 12.00 uur tot 18.00 uur, maar dit wordt met acht uur verlengd. Boerke Verschuren benut de openingstijden optimaal en nodigt mensen uit om de hele dag op het terras plaats te nemen.

WK terraszitten start stipt om 6.00 uur

Volgende week zaterdag start, als de Bredase kerkklok stipt 6.00 uur slaat, de wedstrijd. Het personeel van Boerke Verschuren houdt vanaf dat moment nauwlettend de score bij. Ze controleren wie aan kop ligt en moedigen deelnemers aan. De vraag is: Wie wordt de langste terraszitter van de dag? De zittenblijver met de hoogste rekening wint uiteindelijk. Naast eeuwige roem wint de kampioen ook een week lang terraszitten op kosten van café Boerke Verschuren.

Vlak voordat wederom een drukke terrasdag begint voor eigenaar Johan de Vos belt Metro hem even op. Waarom bedacht deze ondernemer dit ludieke plan? „Zelf vind ik de verruimingen van de maatregels stompzinnig. Die tijd van 6.00 uur is natuurlijk maar raar. Toen dachten we, laten we er maar iets leuks van maken.”



Tweede Kamer debat over Corona, @geertwilderspvv Meneer @MinPres; hoe verzint u het in vredesnaam allemaal die terrasregels, somt ze allemaal op, met als conclusie; In het mortuarium is het nog gezelliger.. Touché#coronadebat #coronavirus #coronamaatregelen — johan de vos (@JohandevosBreda) April 22, 2021

‘Breda waardeert ludieke plan’

De aanmeldingen stroomden in mum van tijd binnen. „Ik heb nog slecht drie tafels beschikbaar.” De Vos vertelt dat hij niet eerder zo’n initiatief in Nederland zag. De mensen uit de omgeving van Boerke Verschuren vinden het volgens de horecaondernemer een goed plan. „Die Brabanders vinden dit wel mooi.”

De Vos verscheen de afgelopen periode vaker in het nieuws. Hij maakte zich hard voor de belangen van de horeca in deze tijd. Hoe hij terugkijkt op de afgelopen periode? „Stap voor stap gaan we open. Alleen de restricties die nu gelden op het terras snap ik niet. Het is inmiddels bewezen dat je beter gereguleerd op het terras kunt zitten dan dat je ongereguleerd naar het park gaat”, aldus de ondernemer.

Horecaondernemer blijft creatief

„Veel horecagelegenheden hebben niet eens een terras. Die hebben niks aan deze versoepelingen. Zelf hoop ik dat we snel gasten binnen mogen verwelkomen. We zijn dik zeven maanden aan het freewheelen met regeltjes”, zegt De Vos. Toch bleef de horecaman de afgelopen tijd creatief en vindingrijk. „Daar ben je ondernemer voor. Je moet blijven kijken wat je eruit kunt halen. Dat zit er bij mij van nature in. Normaal gesproken bedenken we ludieke en creatieve acties met Carnaval, nu doen we het zo.”

Zaterdag 22 mei is het zover en gaat de wedstrijd om 6.00 uur van start. Denk jij dat je wellicht een kans maakt om te winnen? Aanmelden kan via: [email protected]