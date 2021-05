Andere Tijden gaat toch door: minder afleveringen, wel prime time

Andere Tijden gaat tóch door, maar wel in een andere vorm. Dat hebben de NPO en NTR bekendgemaakt nadat ze in gesprek zijn gegaan over de toekomst van het programma.

Zo’n week geleden maakte de NTR wereldkundig dat de reguliere afleveringen van Andere Tijden zouden stoppen. Wel beloofde de omroep dat het programma in „een andere vorm” verder zou gaan. Die belofte komen ze na. Vanaf 2022 is er maandelijks een uitzending van Andere Tijden, tien keer per jaar.

Behoud Andere Tijden

Na de bekendmaking van het stoppen van een wekelijkse Andere Tijden, regende het kritiek en verontwaardiging. Mensen noemden het een ‘kansloze verjongingsoperatie’ en vroegen om het ontslag van de NPO-baas. Niet alleen op social media, maar ook docenten, journalisten, politici en historici riepen om het behoud van Andere Tijden.

Dat het programma zich gesteund mag voelen is een understatement, een petitie voor behoud van de geschiedenisreeks werd in een week 83.000 keer ondertekend. „Het doet de NTR en de makers van Andere Tijden enorm goed dat zoveel mensen zich hardop uitspreken voor het behoud van Andere Tijden en het belang van een serieus geschiedenisprogrammapakket bij de NPO”, zegt Marja Ros, die Hoofdredacteur Geschiedenis is bij de NTR.

Nieuwe programmering Andere Tijden

Goed nieuws voor de fans: Andere Tijden verdwijnt zeker niet. Wel is het minder vaak te zien. In plaats van achttien afleveringen op woensdagavond even voor half elf, zijn er in 2022 tien afleveringen ingepland. Deze zijn wel twee keer zo lang als de normale afleveringen en zijn prime time te zien: maandagavond om 20.25 uur. Ook gaat de geschiedenisredactie docuseries maken voor NPO Start en geschiedenisprogramma’s voor online.

Geschiedenis bij NPO ‘toekomstbestendig’

Volgens de NPO is de verandering niet om de geschiedenis te schrappen van de zender. „Integendeel, juist om deze overeind te houden en toekomstbestendig te maken”, luidt het statement. Volgens NTR-mediadirecteur Willemijn Francissen is er stevig met de NPO gesproken over de toekomst van de geschiedenisprogrammering, waarbij gepleit is voor het behoud van deze programma’s en de geschiedenisredactie. „De aanwezige kennis en expertise is van grote waarde en moet behouden blijven voor de publieke omroep.”

Reacties fans

Op social media wordt enthousiast gereageerd op het nieuws. „Misschien een leuke Andere Tijden over een paar jaar. Het bijna verdwijnen van Andere Tijden“, grapt iemand, aangevuld door een andere Twitteraar: „Hoe boze Twitteraars Andere Tijden redden.” Velen bestempelen het als ‘goed nieuws’. Ook vinden veel Twitteraars het een heuse overwinning, vooral nu het programma meer zendtijd krijgt.