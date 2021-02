Dit is het belangrijkste nieuws van zaterdag 13 februari

Dit is het belangrijkste nieuws van zaterdag 13 februari. Als je dit artikel hebt gelezen, ben je weer helemaal op de hoogte van het nieuws van vandaag.

Dooi vanaf maandag

We krijgen een koud weekend, maar vanaf maandag gaat het dooien. Vandaag vriest het nog 2 tot 4 graden, alleen in het zuiden komt al voorzichtig iets minder koude lucht het land binnen. Daar komt de temperatuur in de loop van de middag rond het vriespunt uit, met zelfs in Zeeland kans op een graadje boven nul.



Voorjaarsvakantie regio zuid: van zeer koud naar zachthttps://t.co/4NtueLJuGx pic.twitter.com/1bbFnZC1P1 — Weeronline (@weeronline) February 13, 2021

Valentijnsdag start nog koud, maar met de wind die naar het zuidoosten draait wordt de aangevoerde lucht wel steeds minder koud. De middagtemperaturen komen in bijna het hele land dan boven het vriespunt uit. In het zuiden kan het alweer 6 graden worden.

De rest van de week komt de temperatuur niet meer onder het vriespunt uit. Het weerbeeld is wisselvallig, met later in de week drogere en zonnige perioden. Mogelijk krijgen we met middagtemperaturen tot 14 graden alvast zelfs een klein vleugje lente voorgeschoteld.

‘Dion Graus dwong ex-vrouw tot seks met anderen’

De Rijksrecherche onderzoekt nieuwe opnames en documenten waaruit volgens NRC zou blijken dat PVV-Tweede Kamerlid Dion Graus zijn toenmalige echtgenote meerdere jaren heeft aangezet tot seks met zijn particuliere beveiligers. Het materiaal is aangeleverd door zijn ex-vrouw.

Wanneer de beveiligers Graus begeleidden bij trips door het land, stuurden ze geen factuur. Daarentegen hadden ze wel seks met zijn vrouw, aangemoedigd door het Kamerlid, zo is te horen op ingeleverde audiofragmenten. Het gebeurde in hotels en sauna’s die werden gehuurd door Graus en ook in een PVV-kantoor in de Tweede Kamer.

Rutte sluit PVV uit

Gisteren in het radioprogramma Met het Oog Op Morgen zei Rutte dat hij niet met de PVV in een nieuw kabinet wil. Eerder sloot hij FvD ook al uit. Een reden waarom hij niet met de PVV in zee wil, gaf Rutte niet. Hij antwoordde enkel „nee, ook nog steeds niet”, op de vraag of hij nog altijd geen samenwerking met de PVV wil.

In 2017 wilde de demissionair premier ook niet in een kabinet met PVV, dat was toen vanwege de Marokkanen-uitspraak van Wilders.



Rutte wil dus over links.

Meer immigratie, meer islam, hogere belastingen, meer onbetaalbaar klimaatgedram. Alleen een grote PVV kan Ollongren, Klaver en consorten nog uit het kabinet houden. #StemPVV #PVV #Wilders https://t.co/w1AHJWZVss — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 12, 2021

Schaatskoorts

De afgelopen dagen waren veel mensen al aan het schaatsen, maar dit weekend wordt het waarschijnlijk nog een stuk drukker. Vanochtend stonden schaatsers dan ook al vroeg op het ijs. Ziekenhuizen, hulpverleners en handhavers verwachten ook een druk weekend, gisteren zagen de artsen al een toename van patiënten met zo’n 50 procent. Onder meer in Rotterdam en Friesland meldden tientallen mensen met schaatsblessures zich in het ziekenhuis.

Burgemeesters waarschuwen dat als bepaalde plekken te druk worden, ze toegangswegen afsluiten. Ook roepen ze op om de coronamaatregelen in acht te nemen, en niet samen te scholen op het ijs. Mensen moeten hun reisbewegingen beperken. Ga je wel schaatsen, check dan even of het niet te druk is én of je bij je favoriete schaatsplek kunt komen met de auto.



Carnaval

Door corona kunnen de zuiderlingen carnaval niet in kroegen of op straat vieren. Noodgedwongen vieren ze het dus thuis, waar ze maximaal één gast mogen uitnodigen. Er is wel virtueel vermaak: carnavalsoptochten via YouTube bijvoorbeeld, waarbij de praalwagens van Lego en papier-maché zijn gemaakt. Voorzitter Jos Hessels van de Bond van Carnavalsverenigingen Limburg waarschuwt: ga niet de straat op, want er wordt streng gehandhaafd op het samenscholingsverbod.

Niet iedereen luistert naar waarschuwingen of regels. Zo moest de politie twee cafés in Breda sluiten om carnavalsfeesten. In de kroegen waren livestreams voor carnaval georganiseerd, maar die gingen volgens de politie gepaard met feestjes die in strijd waren met de coronaregels. Bij een café aan de Boschstraat waren negentien mensen aan het hossen. Zij werden allen bekeurd en het café werd gesloten.

Een uur later maakte de politie een einde aan soortgelijke taferelen in een café aan de Havenmarkt. Daar werd de carnavalslivestream ondersteund door optredens van circa twintig personeelsleden.

Proces Trump

Het proces tegen Donald Trump is in volle gang. Gisteren bepleitte het verdedigingsteam van de ex-president waarom hij niet veroordeeld moet worden. Daarna konden de senatoren vragen stellen aan de advocaten en de aanklagers. De Democraten vroegen onder meer of Trumps ongefundeerde beweringen over verkiezingsfraude diens achterban hebben geradicaliseerd. De Republikeinen vroegen op hun beurt of het „showproces” bedoeld was om Trump in diskrediet te brengen.

Senatoren van beide partijen wilden weten wat Trump op 6 januari deed om te helpen een einde te maken aan het geweld bij het Capitool. „De reden waarom die vraag maar gesteld blijft worden, is omdat het antwoord ‘niets’ is”, zei een Democrate.

Als Trump afgezet wordt, mag hij zich nooit meer verkiesbaar stellen.