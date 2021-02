Rutte sluit naast FvD ook PVV uit bij nieuw kabinet

Een samenwerking tussen VVD en PVV zit er niet in. Premier Mark Rutte wil namelijk niet met die partij een nieuw kabinet vormen. Dat zei de VVD-leider gisteren in het NOS-radioprogramma Met het Oog Op Morgen, nadat hij eerder deze week ook al een samenwerking met Forum voor Democratie van Thierry Baudet uitsloot.

Een reden waarom hij niet met de PVV in zee wil, gaf Rutte niet. Hij antwoordde enkel „nee, ook nog steeds niet”, op de vraag of hij nog altijd geen samenwerking met de PVV wil.



Uitsluiting deel 2; de VVD gaat niet met de PVV in een coalitie zitten, aldus Mark Rutte aan Jaïr.

Dat is op de #zeiklozevrijdagavond wederom goed nieuws.. En voor PVV-kiezers. Wilders heeft in 2016 al gezegd nooit meer met de VVD onder Rutte te willen regeren. Klaar! #jinek pic.twitter.com/SXE4eEiGqe — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉#steundepolitie (@marcelbar8) February 12, 2021

‘Rutte wil dus over links’

Ook in 2017, bij de vorige verkiezingen, vond Rutte de PVV van Geert Wilders geen optie als mogelijke coalitiepartner. Destijds was dat vooral gerelateerd aan de „minder-minder-uitspraak” van Wilders over Marokkanen.

Wilders trok naar Twitter om te reageren op de uitspraak van de demissionair premier. „Rutte wil dus over links”, schrijft hij. „Meer immigratie, meer islam, hogere belastingen, meer onbetaalbaar klimaatgedram. Alleen een grote PVV kan Ollongren, Klaver en consorten nog uit het kabinet houden.”



Rutte wil dus over links.

Meer immigratie, meer islam, hogere belastingen, meer onbetaalbaar klimaatgedram. Alleen een grote PVV kan Ollongren, Klaver en consorten nog uit het kabinet houden. #StemPVV #PVV #Wilders https://t.co/w1AHJWZVss — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 12, 2021

Onder zijn tweet reageren veel Wilders-fans boos, ze veroordelen dan ook andere partijen. „Een stem voor VVD is een stem voor GL”, schrijft iemand bijvoorbeeld. „CDA, VVD, D66, Groen links allemaal vlees noch vis en zwakke broeders die naar de pijpen van Rutte dansen met een identiteitsloos VVD. Slappe hap en geen ruggengraat . Moet het land nog verder in verval raken?”, zegt een ander.



CDA, VVD, D66, Groen links allemaal vlees noch vis en zwakke broeders die naar de pijpen van Rutte dansen met een identiteitsloos VVD. Slappe hap en geen ruggengraat . Moet het land nog verder in verval raken ? @NOS — ludomartin (@LudolphMartin) February 12, 2021

FvD ook uitgesloten

In Op1 sloot Rutte woensdag ook al Baudet uit, hij wil niet met de FvD in een nieuw kabinet. Eerder verscheen een bericht in Elsevier Weekblad een bericht dat in WhatsAppgroepen van de top van Forum racistische uitspraken werden gedaan. „Ik zag het al niet gebeuren, maar na deze verschrikkelijke appjes – die overigens passen in een beeld dat we al langer van hem zien – is het landelijk echt onmogelijk geworden om met hem in een kabinet te gaan zitten”, zei Rutte.

In de appjes lieten Baudet en zijn partijleden zich racistisch uit tegenover latino’s en, zoals het in de groep zelf wordt genoemd, „negers”. „Deze appjes gaan alle grenzen over, zó walgelijk”, haalde Rutte uit. „Homofoob, racistisch, het is echt verschrikkelijk. Onder Mark Rutte en de VVD is samenwerken met Baudet niet mogelijk, gaat niet gebeuren.”

In de peilingen blijft de VVD de grootste partij met zo’n 40 zetels, gevolgd door de PVV met ongeveer 20 zetels. Forum staat op zo’n 3 zetels.