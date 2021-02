Trump weigerde Congres te helpen tijdens bestorming Capitool

In het proces in de Senaat tegen oud-president Donald Trump over het al dan niet aanzetten tot opstand, willen de aanklagers minimaal een getuige oproepen. Het gaat om een lid van het Huis van Afgevaardigden. Hij hoorde een telefoongesprek tussen president Trump en de Republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigden tijdens de bestorming van het parlement.

De Republikeinse afgevaardigde Jaime Herrera Beutler zou naar eigen zeggen hebben gehoord dat Trump weigerde het Congres te hulp te schieten tijdens de bestorming van het Capitool op 6 januari. De president zou dat duidelijk hebben gemaakt in een gesprek met fractieleider Kevin McCarthy.

Mogelijk meer getuigen

Mogelijk volgen daarna nog meer getuigen, verklaarde het hoofd van de aanklagers Jamie Raskin zaterdag kort nadat de behandeling van de zaak was hervat. Advocaat Michael Van Der Veen van de verdediging verzette zich tegen het oproepen van getuigen. Later verklaarde hij zelf dan ook met getuigen te zullen komen als de Senaat ermee in zou stemmen. Hij schermde daarbij met de namen van de burgemeester van Washington Muriel Bowser, voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden en de huidige vicepresident Kamala Harris.

De senatoren stemden daarop met een simpele meerderheid voor het toelaten van getuigen en nieuwe bewijzen. Voor het toelaten van elke getuige moet de Senaat iedere keer stemmen. Een absolute meerderheid is daarbij iedere keer nodig.

Vrijspraak Trump waarschijnlijk

De verwachting was dat de zaak zaterdag zou worden afgerond met de slotpleidooien. Daarna zou men een stemming houden over de vraag of Trump schuldig is of niet. De oud-president zou daarbij waarschijnlijk zijn vrijgesproken omdat voor veroordeling een tweederdemeerderheid nodig is.

Het uitlopen van het proces zou nadelig kunnen uitpakken voor de regering van de nieuwbakken president Joe Biden. Stemmingen over benoemingen en wetten kunnen behoorlijke vertraging oplopen. Republikeinen willen dit proces eerst afronden. Daarna willen ze pas tot de orde van de dag overgaan. De Democraten beschikken over de kleinst mogelijke meerderheid in de Senaat.

Update 19.00 uur:

Onder aanvoering van de Democratische en Republikeinse fractieleiders hebben de aanklagers en verdediging in het proces tegen Donald Trump een deal bereikt over het niet oproepen van getuigen.

Eerder wilden de aanklagers toch een getuige oproepen. Een verklaring van die getuige is met instemming van de verdediging ingevoerd als bewijs zonder dat daarop een getuigenis hoeft te volgen. Vervolgens zijn de aanklagers begonnen aan hun slotpleidooi in het proces.