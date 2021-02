Rutte: ‘Gesprek met critici coronabeleid te lang niet gevoerd’

Het kabinet heeft volgens minister-president Mark Rutte te lang gewacht om met critici van het coronabeleid in gesprek te gaan. Tijdens een interview in het AVROTROS-radioprogramma Dr Kelder en Co stelde Rutte ‘dat de critici van het coronabeleid te lang niet gezien zijn’.

Rutte was te gast in de radioshow van Jort Kelder en natuurlijk ging ook daar het gesprek kort over corona. „Het overgrote deel van de samenleving vindt het verschrikkelijk dat dit allemaal moet, maar snapt het”, stelde Rutte. „Dan is er nog een heel klein deel dat stelt dat er überhaupt geen virus is. Dat mag ook hè, we zijn een vrij land.”

‘Gesprek te lang niet gevoerd’

Naast deze delen van de samenleving is er volgens de minister-president ook een deel dat erg kritisch naar de aanpak van het coronavirus kijkt. „Er is een groot deel dat we te lang niet gezien hebben. In mei zijn we daar pas mee in gesprek gegaan, ik noem het maar even de groep Maurice de Hond”, vertelt Rutte. „Deze mensen ontkennen helemaal niet dat het virus er is, maar ze zijn wel kritisch over de aanpak ervan. Het gesprek met hen hebben we te lang niet gevoerd.”

En met die uitspraak wilde Kelder het gesprek over corona graag afsluiten. „Anders ga jij in RVD-modus en ga je brave antwoorden geven. Daar heb ik geen zin in”, stelde Kelder. Deze uitspraak krijgt echter veel kritiek te verduren op social media. Mensen zijn namelijk niet te spreken over het feit dat Kelder volgens hen geen kritische vragen stelt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jort Kelder stelt zijn vriend @MinPres vandaag geen kritische vragen over corona in zijn programma op Radio 1 want dat gaat Rutte volgens Kelder "in de RVD-modus en daar heb ik geen zin in". — Pim van den Dool (@pimvandendool) February 13, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kom er maar in Jort Kelderman, even een gezellig interviewtje met vriend Rutte, zo vlak voor de verkiezingen. Geen politieke vragen, natuurlijk, want waarom zou je, de man doet 't immers allemaal perfect. — Josephine van Eersel (@bar_bizar) February 13, 2021

Interview zonder hysterie besmettingscijfers

Verder kreeg het interview al kritiek te verduren voor het überhaupt plaatsgevonden had. In de aankondiging van AVROTROS stond namelijk ‘dat het een interview zonder hysterie van de besmettingscijfers, hijgerige IC-artsen of de journalistieke fascinatie met de waan van de dag’ zou worden. En dat viel niet helemaal in goede aarde.

Aan de andere kant zijn er ook mensen die het interview juist wel kunnen waarderen. De vriendschap tussen Kelder en Rutte maakt het interview volgens hen juist extra bijzonder.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mooi dat @jortkelder bewijst dat je als goede journalist ook een goede vriend kunt interviewen en dat het interview juist daardoor meer diepgang krijgt. #nporadio1 — Mischa Blok (@mischablok) February 13, 2021

De uitzending van Dr Kelder en Co met minister-president Mark Rutte als gast is hier terug te luisteren.