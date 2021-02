Schaatsen zorgt voor drukte in ziekenhuizen, ‘niet samenscholen op ijs’

Heb jij al op het ijs gestaan, de afgelopen paar dagen? Flink wat mensen gingen je voor en bonden de schaatsen al onder. In Den Haag moest de brandweer zelfs op komen dagen om iemand uit de Hofvijver te vissen.

Ook vanochtend stonden schaatsers al vroeg op het ijs. Op beelden van de webcam bij de Loosdrechtse Plassen zijn al diverse mensen op het ijs te zien. Ook op het Veluweweer zijn schaatsliefhebbers al aan het schaatsen.



Schaatsen over het Veluwemeer pic.twitter.com/UsLfVSxOpk — Vincent Triest (@VincentTriest) February 13, 2021

Druk weekend voor hulpverleners

Hulpverleners en handhavers hebben dit weekend hun handenvol door de schaatsgekte, schrijft het Algemeen Dagblad. Sommige gebieden zijn zo geliefd dat schaatsfanaten zich niet laten afschrikken door verkeersmaatregelen en toch proberen het ijs te bereiken.

Gisteren gingen al toegangswegen naar populaire plassen en meren op slot voor automobilisten. Het werd er veel te druk. Een aantal burgemeesters heeft al laten weten dat ze die maatregelen ook dit weekend zullen inzetten als er te veel volk op de been komt.



Om schaatsers uit de buurt te houden wil de burgemeester van Stichtse Vecht zelfs een noodverordening inzetten. Volgens hem loopt de spanning tussen handhavers en schaatsers op, sommige mensen proberen langs afzettingen te komen.

In de ziekenhuizen houden ze ook rekening met drukke dagen. Bij de posten voor spoedeisende hulp zijn extra oproepkrachten ingeroosterd. Gisteren zagen artsen al een toename van patiënten met zo’n 50 procent. Onder meer in Rotterdam en Friesland meldden tientallen mensen met schaatsblessures zich in het ziekenhuis.

Schaatsen met inachtneming coronamaatregelen

Juist omdat zoveel mensen van plan zijn te gaan schaatsen, roepen het kabinet, burgemeesters en ijsverenigingen op zo min mogelijk mensen te ontmoeten. Ook willen ze dat mensen hun reisbewegingen beperken. Volgens hen is het, ondanks de mooie ijslaag, niet de bedoeling dat iedereen gaat schaatsen. Dat is vooral vanwege de coronamaatregelen.

Schaatsbond KNSB vraagt iedereen verstandig te zijn, dicht bij huis te blijven en alleen op vijvers, grachten of sloten in de eigen woonplaats te schaatsen. Ook moet iedereen voldoende afstand houden tot andere schaatsers. Op de banen van de natuurijsclubs wordt sowieso het protocol om coronaproof te schaatsen in acht genomen.



Gisterenmiddag geschaatst bij het fort in onze wijk en het was heerlijk. Vandaag weer schaatsen! Elders in Utrecht pic.twitter.com/IwfC4BjzJK — irina mak (@irien) February 13, 2021

Ze hebben ook tips: informeer eerst of het druk is op de plek waar je wil schaatsen. Daarnaast is het handig om op internet te kijken of het natuurijs in de buurt wel per auto bereikbaar is. Dat komt omdat veel gemeenten wegen afsluiten en parkeren in de berm verbieden. Wie dat wel doet riskeert een boete.

De app IJsmeester was vrijdag al 60.000 keer gedownload, sinds het vorig weekend begon te sneeuwen en te vriezen. Via de app kunnen schaatsliefhebbers elkaar op de hoogte houden van de conditie van het ijs en van locaties, overal in Nederland, waar goed geschaatst kan worden.