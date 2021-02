Dit is het belangrijkste nieuws van maandag 15 februari. Lees je dit, dan ben je weer helemaal op de hoogte van het nieuws van vandaag.

Australië en Nieuw-Zeeland hebben hun eerste coronavaccins ontvangen. De landen willen later deze maand beginnen met het inenten.

„The Eagle has landed”, jubelde minister van Volksgezondheid Greg Hunt van Australië. Daar landde maandagmiddag (lokale tijd) in Sydney een vliegtuig met de eerste lading vaccins. Australië heeft 142.000 doses ontvangen van het middel van Pfizer/BioNTech, hetzelfde middel dat wij in Nederland gebruiken. De autoriteiten beginnen op 22 februari met het inenten van burgers.

In Nieuw-Zeeland maakte premier Jacinda Ardern bekend dat de eerste 60.000 doses van datzelfde vaccin waren aangekomen. Daar wordt komend weekend begonnen met het vaccineren van mensen die werken aan de grens. „Dit wordt de grootste vaccinatiecampagne in de geschiedenis van ons land”, voorspelde Ardern. „We hebben genoeg vaccins gekocht voor alle Nieuw-Zeelanders en die worden gratis verstrekt.”

