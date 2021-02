Code rood vanwege gladheid: basisscholen en GGD-locaties dicht

Opgepast als je vandaag de weg op gaat, want het is enorm glad. Of je nou loopt, fietst of met de auto op pad gaat: de kans op ongevallen en letsel is groot. Gisteren gaf het KNMI dan ook een weeralarm uit, vandaag geldt code rood.

In Noord- en Zuid-Holland en Zeeland geldt code rood tussen 03.00 uur en 10.00 uur, in Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Flevoland, Friesland en de Waddeneilanden is die van kracht tussen 05.00 uur en 12.00 uur. Voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg is het code rood tussen 07.00 uur en 14.00 uur.

Aan de grond vroor het vannacht, en het heeft geregend. Dat zorgt ervoor dat het spekglad is. „Ga niet op reis als dat niet strikt noodzakelijk is”, meldde het KNMI. Met name lokale wegen zullen erg glad worden, is de verwachting.



GGD-locaties dicht

Door de weersomstandigheden heeft de GGD besloten om test- en vaccinatielocaties vanochtend gesloten te houden. Wanneer een locatie weer open kan, zal per regio verschillen. Mensen die een afspraak hebben voor een test of vaccinatie, worden verzocht niet te komen.

De GGD gaat proberen om alle mensen met een test- of vaccinatieafspraak te bereiken als die niet kan doorgaan, via sms of telefoon. Ook adviseert de GGD om vandaag de website van de regionale GGD te checken. „Daarop zal dan te zien zijn of een locatie wordt heropend om zeker te weten of een afspraak door kan gaan”, meldt de GGD GHOR.

Vorige week zondag waren de test- en vaccinatielocaties ook dicht vanwege het weer.

Basisscholen dicht

Naast gesloten GGD-locaties, blijven ook basisscholen en de opvang op veel plekken in Nederland vandaag dicht. Zo melden lokale media dat veel scholen de deuren sluiten omdat de schoolgebouwen mogelijk slecht bereikbaar zullen zijn. Mogelijk gaan sommige scholen later op de dag nog wel open. Sommige kinderen hebben een dag vrij, andere kinderen volgen online lessen.

RTV Drenthe meldt dat alle openbare basisscholen in de provincie en de noodopvang niet open gaan. In Overijssel gaat het om „meerdere scholen”, meldt RTV Oost. Ook in Utrecht veel gesloten scholen, hoewel sommige schoolbesturen tot vandaag willen wachten met een besluit, meldt RTV Utrecht. Rijnmond meldt dat onderwijskoepel BOOR alle basisscholen dicht houdt in de regio Rotterdam.



Dat wordt thuiswerken! Maar dat deed ik gelukkig al 😬❄️ #ijzel #CodeRood pic.twitter.com/w5nToETJAS — Muriel van der Bilt (@MurielvdBilt) February 15, 2021

Onbegrip

Volgens Omroep West adviseert de PO-raad ouders om de ouder-apps in de gaten te houden voor informatie over dichte scholen. Vorige week maandag hielden ook veel scholen de deuren dicht, toen vanwege de sneeuwval.

In de regio Zuid zijn de scholen dicht omdat het daar voorjaarsvakantie is. Die begint voor de regio’s Noord en Midden pas komende vrijdag.

Op sociale media laten ook veel mensen weten dat de school van hun kinderen vandaag dicht blijft. „En toen waren we morgen weer lekker thuis. Wat een gekke tijd”, zei iemand gisteravond op Twitter. Iemand anders stelt: „Brengen we de kinderen toch na de ochtend naar school.” Bij sommigen is er onbegrip over het feit dat de scholen niet open gaan.



Hier beslissen ze pas om 09:00 uur of docenten wel of niet kunnen komen. Tot 10:00 sowieso geen onderwijs. En het was Zóóóóóóó belangrijk voor de kinderen om de scholen weer te openen. Maar elk weer is excuus om ze dicht te houden. Weird. — loek peters (@1Loekpeters) February 15, 2021



