Zo beleefden de ‘echte’ schaatsers dit schaatsweekend

Iedereen die schaatsen heeft, stond dit weekend wel even op het ijs. En had je geen schaatsen, heb je ze vast mogen lenen van iemand. Naast de amateurschaatsers bonden dit weekend ook de ‘echte’ schaatsers de ijzers onder. En dat leverde flink wat mooie plaatjes (en filmpjes op).

Zo sjeesde Jutta Leerdam, die zaterdag nog haar wereldtitel verloor, over het ijs. „Dit voelde magisch”, schrijft ze bij het filmpje. Zaterdag schaatste Leerdam op de WK Afstanden net te langzaam om goud te halen. Ze moest genoegen nemen met zilver, de Amerikaanse Brittany Bowe ging er met de gouden plak vandoor.



‘Dit is schaatsen’

Ook Koen Verweij was van de partij: „Dit is schaatsen”, schrijft hij bij een filmpje van zichzelf op natuurijs.



‘Mooier dan dit wordt het niet’

Schaatser Mark Tuitert was helemaal enthousiast: hij postte meerdere tweets, foto’s en video’s over en van het natuurijs en andere schaatsers. „Mooier dan dit wordt het niet. Schaatsen op een zwarte spiegel bij een opgaande zon”, bij een dronevideo van het ijs.



Hij plaatste ook nog een video van dichterbij, waarin hij met hoog tempo over het ijs glijdt. „Het voordeel van aan het water wonen, schaatsen en theetje drinken! #ijspret.”



IJskunstenares

Naast gewoon hard schaatsen, zijn er nog veel meer mooie dingen mogelijk op natuurijs. Met de juiste schaatsen kun je bijna een heel ballet uitvoeren op het gladde goedje. En precies dat deed ijskunstenares Linden van Bemmel. De 20-jarige geneeskundestudente liet op de Prinsengracht zien wat zij allemaal in huis heeft.



Amsterdamse topkunstschaatsster* LINDEN VAN BEMMEL (20) liet vanmiddag haar kunsten zien op de smeltende ijsschotsen op de #Prinsengracht aan de voet vd #Westertoren. Wat een genot om te zien! *en eerstejaars geneeskundestudent 14.02.2021 13:15 #Amsterdam #iceskating @bemmel_l pic.twitter.com/ZIlGoMN0AI — Thomas Schlijper (@schlijper) February 14, 2021

Schaatser ging kopje onder

En dan zijn er nog de… ‘normale’ mensen. Tot in hoeverre deze meneer op de Amsterdamse grachten normaal genoemd kan worden. Zijn filmpje, waarin hij over de Keizersgracht schaatst, ging namelijk viraal. En dan niet per se om zijn schaatskunsten. Hij schaatst namelijk, ten eerste, in zijn onderbroek. En ten tweede krijgt hij een héél koud, onverwacht bad. Je raadt het al: hij zakt door het ijs. Beter gezegd, knalt door het ijs.

Hij schaatst op de kant af, en je hoort het ijs al ‘zingen’. Dan lijkt hij net over te steken naar een andergekleurd stuk ijs, en bam: kopje onder. De mensen op de kade kunnen hun gelach en gejoel dan ook niet inhouden.