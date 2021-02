Bitcoin verbruikt jaarlijks meer energie dan Nederland

De Bitcoin is al jaren ontzettend populair en de waarde van de cryptomunt stijgt nog steeds. Maar naast dat het heel veel waard is, verbruiken Bitcoins ook gigantisch veel energie. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Cambridge.

Met name het zogenaamde ‘minen’ is een echte energievreter. Het vastleggen van transacties op de blockchain binnen het netwerk moet worden gedaan met enorm zware computerberekeningen. De huidige recordwaarde van de Bitcoin zorgt ervoor dat meer miners zwaardere machines gaan gebruiken en daarmee meer stroom gaan verbruiken.

Bitcoin in top-30 energieslurpers

Volgens de onderzoekers verbruikt het minen van Bitcoins, die een waarde hebben van meer dan 39.000 euro, zo’n 121.36 terawattuur per jaar. Daarmee verbruikt het volgens de BBC meer dan veel grote landen en staat het zelfs in de top dertig grootste energieverbruikers ter wereld. Op plaats 30 staat Argentinië met 121 terawattuur en wordt daarmee geklopt door de Bitcoin. China is de grootste energieverbruiker ter wereld met een verbruik van meer dan 5500 terawattuur per jaar.

Ook Nederland kan niet tippen aan de cryptomunt, want wij verbruiken ‘slechts’ 108.8 terawattuur aan energie per jaar en komen dus niet eens in de buurt van de munt. En het lijkt erop dat munt steeds meer energie gaat verbruiken. „Het zal zeker niet veranderen in de toekomst, tenzij de prijs van de Bitcoin drastisch omlaag gaat”, zegt Michel Rauchs, één van de onderzoekers.

Slecht voor het milieu

Leuk, die Bitcoin, zeker als je er een paar in bezit hebt. Maar goed voor het milieu is het allemaal niet. „Het is heel slecht dat al deze energie letterlijk wordt verspild in een loterij”, zegt schrijver en Bitcoin-expert David Gerard tegen de BBC. Met het energieverbruik is ook een hoop CO2-uitstoot gemoeid.

Vooral Elon Musk, de eigenaar van Tesla, krijgt ervan langs van Gerard, nadat hij investeerde in de munt. „Tesla heeft anderhalf miljard aan milieusubsidies gekregen van de belastingbetaler en steekt datzelfde geld nu in Bitcoins, dat vooral wordt gemined met elektriciteit dat uit steenkool wordt verkregen. Die subsidie moet worden onderzocht.”