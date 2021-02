Dit is het belangrijkste nieuws van donderdag 11 februari

Dit is het belangrijkste nieuws van donderdag 11 februari. Lees je dit, dan ben je weer helemaal op de hoogte van het nieuws van vandaag.

Schipper vaart ijs kapot op Amsterdamse gracht

Waar Nederlanders al dagen zitten te wachten en te hopen dat het natuurijs dik genoeg is om op te kunnen schaatsen, is niet iedereen bezig met schaatsplezier. Het ijs op de Prinsengracht en de Brouwersgracht in Amsterdam is vanochtend namelijk volledig vernield door een schipper.

Joe Biden belt met Chinese president Xi

De Amerikaanse president Joe Biden heeft voor het eerst sinds zijn inauguratie gebeld met de Chinese president Xi Jinping. Dat deed hij in eerste instantie om Xi een gelukkig Chinees Nieuwjaar te wensen, maar hij sprak ook zijn zorgen uit over de omstandigheden in China. Lees hier meer.

Ziekteverzuim gestegen tot hoogste niveau in 18 jaar

Het ziekteverzuim is sinds 2002 niet zo hoog geweest als in de laatste maanden van vorig jaar; 4,9 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral in de zorg was het ziekteverzuim hoog; zo waren er veel ziekmeldingen van medewerkers in verpleeg- en verzorgingstehuizen (verzuim 8 procent). Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen heeft het coronavirus hoogstwaarschijnlijk voor een forse toename gezorgd. Bij overheidsorganisaties melden juist minder mensen zich ziek in het laatste kwartaal van vorig jaar. Waarschijnlijk omdat veel van hen thuiswerken en er dan minder kans is op een besmetting.



Rabobank schrapt duizenden banen

De komende vijf jaar verdwijnen er bij de Rabobank 5000 banen, waarvan het grootste deel in Nederland. De bank wil meer inzetten op digitalisering en ook de lage rentes hebben invloed op dit besluit. Ondanks corona maakte de bank vorig jaar wel een miljard euro winst.

Vakbond CNV noemt de grote ontslagronde „zuur voor personeel”. De bank maakt namelijk wel nog steeds winst. De vakbond wijst erop wijst dat de medewerkers van de bank al jaren te maken hebben met koopkrachtverlies.



NS rijdt opnieuw met Sprinters

De NS rijdt ook vandaag met een beperkte dienstregeling. Er rijden vooral Sprinters en op een enkel traject een intercity. Volgens het vervoersbedrijf moeten reizigers rekening houden met uitval van treinen als gevolg van storingen. Volgens de NS zijn door kou en vocht meer treinen in onderhoud en staan reservetreinen niet altijd op de goede plek. Gisteren bleek dat treinen door deze verkorte dienstregeling vaak overvol zitten.



Kabinet gaat OMT geen advies vragen over de verkiezingen

Het kabinet gaat het Outbreak Management Team (OMT) niet vragen om een advies over de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer. „Dat gaan we niet vragen”, zei demissionair premier Mark Rutte gisteravond in Op1. Leden van het OMT hebben in NRC laten weten bezorgd te zijn over de verkiezingen van 17 maart. Die vinden mogelijk plaats in een derde golf. Verschillende leden pleiten ervoor om de potentiële gevolgen door te laten rekenen.

Voorzitter Olympische Spelen van plan af te treden

De baas van de Olympische Spelen (deze zomer in Tokio) is van plan om op te stappen. Vorige week werd bekend dat OS-organisator Yoshiro Mori (83) vrouwonvriendelijke uitspraken zou hebben gedaan. Zo zei hij hebben gezegd dat vrouwen te lang praten bij vergaderingen, „en dat is irritant”. Mori maakte zijn excuses en zei hij dat hij „vastberaden was om aan te blijven”. Maar er zijn vervolgens uitspraken uitgelekt, waarin duidelijk was dat hij het probleem niet echt begreep. Japanse media melden nu hij van plan is af te treden.