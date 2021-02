Joe Biden uit zorgen over China in belletje met Xi

De Amerikaanse president Joe Biden heeft voor het eerst sinds zijn inauguratie gebeld met de Chinese president Xi Jinping. Dat deed hij in eerste instantie om Xi een gelukkig Chinees Nieuwjaar te wensen, maar hij sprak ook zijn zorgen uit over de omstandigheden in China.

Onder leiding van Donald Trump is de relatie tussen China en de Verenigde Staten flink verslechterd. Zo werd er gekibbeld over spionage, handel en de coronapandemie. Nieuwe president Biden lijkt die relatie te willen herstellen. Hij twitterde na afloop: „Ik heb Xi gezegd dat ik met China wil samenwerken als het ten goede komt van het Amerikaanse volk.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I spoke today with President Xi to offer good wishes to the Chinese people for Lunar New Year. I also shared concerns about Beijing’s economic practices, human rights abuses, and coercion of Taiwan. I told him I will work with China when it benefits the American people. — President Biden (@POTUS) February 11, 2021

Biden bezorgd over China

Toch was het gesprek geen gezellig kletspraatje tussen twee wereldleiders. Het ging ook over onderwerpen als Covid-19, wereldwijde gezondheidszorg en klimaatverandering. Maar Biden schuwde ook gevoelige onderwerpen niet.

Het Witte Huis liet in een statement weten dat president Biden „zijn fundamentele bezorgdheid heeft geuit”. Deze bezorgdheid is niet ongegrond, want het rommelt regelmatig flink in China. Biden schuwde niet om zijn zorgen uit te spreken over de „oneerlijke economische praktijken in Peking, het harde optreden in Hongkong, de schendingen van de mensenrechten in Xinjiang en Taiwan”.

De Chinese regio Hongkong stond maandenlang op zijn kop tijdens aanhoudende rellen over in eerste instantie een voorgestelde uitleveringswet, wat uiteindelijk een protest werd voor democratie en minder Chinese invloed. Bij de rellen greep de politie keer op keer hard in en werd over en weer veel geweld gebruikt.

Xi niet gediend van bemoeienis Biden

Ook de berichten uit Xingjiang zijn iets waar Biden zich zorgen om maakt. Miljoenen Oeigoeren zouden daar in strafkampen verblijven en dwangarbeid moeten verrichten. Ook zouden de vrouwen gesteriliseerd worden om te voorkomen dat de Oeigoeren zich kunnen voortplanten. China ontkent alle berichten.

Xi lijkt zich echter niets aan te trekken van de zorgen van Biden. De Chinese president liet zijn Amerikaanse tegenhanger weten dat zaken als Hongkong en Taiwan binnenlandse zaken zijn en dat de VS de kernwaarden van China moet respecteren. Wel was Xi het ermee eens dat een confrontatie tussen de VS en China „een ramp” zou zijn.