Nijlpaarden baren wetenschappers in Colombia zorgen: ‘Dieren ecologische tijdbom’

Bijna dertig jaar na zijn dood blijkt drugsbaron Pablo Escobar een onverwachte erfenis te hebben nagelaten. De nijlpaarden die werden achtergelaten in zijn privédierentuin, planten zich namelijk razendsnel voort. Ze bedreigen volgens deskundigen mens en natuur.

De nijlpaarden waren de eerste bewoners van de privédierentuin. Nu, bijna veertig jaar later, zijn het ook de laatste bewoners. Maar de dieren verblijven inmiddels niet meer alleen op het landgoed dat ooit van Escobar was. Ze hebben zich verspreid over het moerasgebied tussen Medellin en Bogota.

Toeristische attractie

In het gebied leven geen andere dieren die een gevaar kunnen vormen voor de nijlpaarden, waardoor de populatie hard groeit. Van 35 naar zo’n 65 tot 80 nijlpaarden. Bewoners hebben de dieren omarmd, mede omdat ze ook veel geld opleveren als toeristische attractie, maar wetenschappers maken zich zorgen.

In Afrika, het natuurlijke leefgebied van de dieren, doden nijlpaarden meer mensen dan welke andere diersoort dan ook. Bovendien vormen ze een bedreiging voor andere inheemse diersoorten. „Dit is waarschijnlijk een van de grootste bedreigingen van invasieve exoten ter wereld”, zegt ecoloog Nataly Castelblanco-Martínez tegen persbureau AP. Onderzoekers ontdekten dat de kwaliteit van het water achteruitgaat omdat de nijlpaarden erin poepen.

Steriliseren nijlpaarden

Deskundigen schatten dat het aantal nijlpaarden in Colombia de komende jaren kan groeien tot wel 1500. De overheid heeft daarom geprobeerd om een aantal van de dieren te steriliseren, maar dat gaat erg traag. Alleen al het verdoven van de dieren is een flinke klus en het kost zo’n drie uur om de dikke huid open te snijden en de voortplantingsorganen te vinden. Inmiddels zijn er tien nijlpaarden gesteriliseerd. Maar dat is niet genoeg, zeggen deskundigen.

Volgens wetenschappers is er daarom maar één oplossing: de nijlpaarden moeten dood. „De dieren afmaken is de enige manier om hun impact op het milieu te verlichten”, staat er in een studie die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Biological Conservation. Volgens de studie zijn de nijlpaarden een ‘ecologische tijdbom’. „Nijlpaarden zijn een invasieve soort in Colombia en als we een deel van de populatie nu niet doden, kan de situatie binnen de tien of twintig jaar uit de hand lopen.”