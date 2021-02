Zo open én voorkom je een dichtgevroren autodeur

Het is zo koud in Nederland, dat de autodeuren vastvriezen. Geen paniek, en al helemaal geen ondoordacht getrek. Een paar simpele tips om een dichtgevroren auto te openen en voorkomen.

Lokaal kan het de komende nachten wel -20 graden Celsius worden. Dat betekent dat er eindelijk weer eens geschaatst kan worden op natuurijs. Maar we stuiten ook op problemen waar we al jaren niet meer meet te maken hebben gehad. Vooral onze trouwe vierwieler moet het ontgelden in deze periode. Maar voor alles is een oplossing, ook voor een dichtgevroren auto. We raden aan om dit klusje overdag te doen. Dan is het minder koud en schijnt het zonnetje mogelijk op je autodeur.

Vastgevroren autodeur openen

Veel Nederlanders kwamen afgelopen week hun auto niet in door een vastgevroren deur. Er zijn een paar simpele tips om de portier te openen, maar eerst even de dingen die je vooral niet moet proberen. Mocht je merken dat de autodeur vastzit door vorst, ga er dan niet aan lopen trekken. Daarmee kun je rubbers en andere vastgevroren materialen beschadigen. En: geen föhn of warm water op de ramen.

Check eerst of het slot niet iets vastgevroren. Mocht dat wel zo zijn, dan is dat gemakkelijk te verhelpen met slotspray. Als de autodeur zelf dichtgevroren is, dan kun je die voorzichtigjes aandrukken bij de raamsponningen, in een poging het ijs te breken. Mocht er nog geen beweging in zitten, dan mag je van de ANWB warm water (50 graden) gebruiken rond het deurkozijn. Ook een föhn of kruik wordt aangeraden. Nogmaals: dit doe je niet in de buurt van de ramen. Met deze tips krijg je in de meeste gevallen de auto wel open. Ga in ieder geval niet forceren. En wees gerust: na het weekend wordt er weer dooi verwacht.

Tips om een dichtgevroren auto te voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen, ook in het geval van een dichtgevroren auto. De tips om een vastgevroren autodeur te voorkomen zijn simpel. Als je geen zin hebt om speciale middeltjes te kopen, kun je de sluitrubbers inwrijven met talkpoeder of babypoeder. De rubbers insmeren met zuurvrije vaseline of WD40 helpt ook. Maar het best is natuurlijk een speciale rubberstick, die je bij verschillende bouwmarkten online kunt bestellen en afhalen.

Parkeren zonder handrem

Zet tijdens de preventieve maatregelen tegen een dichtgevroren autodeur ook direct je auto even van de handrem af. Deze kan bij extreme kou vastvriezen. Zet de motor aan, schakel de auto in de achteruitversnelling en zet de motor weer uit. Zo staat je wagen veilig geparkeerd. Wel even onthouden dat je de koppeling indrukt als je de auto weer start.