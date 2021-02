Klap voor Amsterdamse schaatsers; schipper vernielt grachtijs

Waar Nederlanders al dagen zitten te wachten en te hopen dat het natuurijs dik genoeg is om op te kunnen schaatsen, is niet iedereen bezig met schaatsplezier. Het ijs op de Prinsengracht en de Brouwersgracht in Amsterdam werd namelijk volledig vernield door een schipper.

Een man richtte vanochtend een ijsravage aan met zijn bootje, meldt fotograaf Thomas Schlijper op Twitter. Hij zag dat het laagje ijs dat er al lag kapot was gevaren en besloot het spoor te volgen. Hij vond de man, die zich enorm schaamt voor zijn actie.



„Hij dacht: ik haal m’n bootje nog snel weg voor het erger gaat vriezen leg ‘m buiten de stad neer”, vertelt Schlijper. „Hij bedacht zich halverwege toen hij het ijs om hem heen hoorde kraken. Hij is nota bene zelf een schaatser en schaamt zich dood.”

Amsterdammers boos op schipper

Een waar drama dus voor de Amsterdamse schaatsliefhebbers die graag een rondje over een Prinsengracht hadden gemaakt. De gemeente sloot de sluizen juist deze week om de ijsgroei te bevorderen en daarmee de kans dat er geschaatst kon worden over de Amsterdamse grachten te vergroten.

Het lijkt erop dat de schipper daar op de Prinsengracht en de Brouwersgracht nu een stokje voor heeft gestoken. Zeker ook omdat verwacht wordt dat het volgende week weer zal gaan dooien. Een omstander die getuige was van het incident liet zijn ongenoegen dan ook blijken. „Ben je gek geworden, lul?!”, riep hij de man toe.



Van een omstander heb ik beeldmateriaal gekregen van het delict op de #Prinsengracht 11.02.2021 09:27 #Amsterdam #ijsfail pic.twitter.com/tYx68KF95G — Thomas Schlijper (@schlijper) February 11, 2021

Politie is ingeschakeld

Inmiddels is ook de politie ingeschakeld en mogelijk krijgt het incident voor de man nog een flink staartje. Momenteel is in Amsterdam namelijk de IJsnota van kracht, waar onder meer een vaarverbod onderdeel van uitmaakt. Ook op de Prinsengracht en de Brouwersgracht, waar de man voer, geldt een vaarverbod en dus is de schipper strafbaar.