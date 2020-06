Meerderheid Europees Parlement wil einde aan racistische tradities

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft ingestemd met een resolutie die zich uitspreekt tegen racisme en racistische tradities, zo meldt de NOS. Volgens de resolutie moet elke vorm van white supremacism worden vermeden.

Maar liefst 493 leden van het Europees Parlement stemden in met de resolutie. 104 politici stemden tegen en 67 leden stemden niet, zij onthielden zich.

Concreet staat er in de resolutie dat lidstaten officieel de misdaden die er in het verleden tegen de zwarte mensen zijn begaan, moeten erkennen. Dat wordt ‘historisch onrecht’ genoemd. Ook stelt een meerderheid van het parlement dat vrijheid van meningsuiting geen vrijbrief is voor het doen van racistische of xenofobe uitlatingen.

Zwarte Piet

Daarnaast wordt er verder ingegaan op de rol van de politie. Volgens het parlement heeft deze beroepsgroep namelijk een voorbeeldrol. Zij zouden geweld dan ook alleen mogen gebruiken als dit „rechtmatig, proportioneel, noodzakelijk of als laatste redmiddel” gebeurt. Tot slot wil het parlement dat er een einde komt aan het etnisch profileren.

Onder de Nederlandse Europarlementariërs waren de stemmen verdeeld. Zo stemden de PvdA, Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66 voor de resolutie. De SGP, PVV en VVD stemden tegen de resolutie en de fracties van de ChristenUnie, het CDA en Forum voor Democratie onthielden zich.

De resolutie mag dan heel breed zijn, de eerste vraag die naar boven borrelt in Nederland is wat deze resolutie betekent voor het bestaan van Zwarte Piet. Deze traditie die in het Engels ook wel black face practice wordt genoemd, zou onder de noemer racistische tradities vallen. De resolutie waarover gestemd is, is echter niet bindend. Dat betekent dat Zwarte Piet niet verboden is in Nederland.

Politiegeweld

Deze resolutie, die zich uitspreekt tegen racisme en andere racistische tradities, is ontstaan na het debat in Brussel over de dood van de Amerikaan George Floyd. Hij overleed eerder deze maand in de Amerikaanse stad Minneapolis aan de gevolgen van politiegeweld.

Na zijn dood zijn mensen overal ter wereld de straat opgegaan om te demonstreren tegen racisme en politiegeweld. Ook worden er op verschillende plekken standbeelden neergehaald van onder andere slavenhandelaren. In ons land is onder meer gedemonstreerd bij het standbeeld van J.P. Coen in Hoorn.

