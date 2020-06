Een geplande demonstratie zondag in Amsterdam tegen de coronamaatregelen van het kabinet mag niet doorgaan. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft de betoging van actiegroep Virus Waanzin verboden.

In navolging van de steden Den Haag, Utrecht en Maastricht is ook de demonstratie in Amsterdam niet toegestaan. De actiegroep ‘Nee tegen 1,5 meter/Viruswaanzin’ zou zondag demonstreren op het Museumplein. Maar „met circa 5.000 aangekondigde demonstranten en zeer reële spontane aanwas”, ziet de gemeente het niet zitten. „Het lijkt niet mogelijk dat de organisatie de verplichte 1,5 meter afstand kan waarborgen.”

„Demonstreren is een grondrecht en dit besluit is dan ook niet lichtzinnig genomen. De Veligheidsregio heeft op basis van informatie van de politie onvoldoende vertrouwen dat de organisatie de 1,5 meter zal handhaven en aan de landelijke maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zal voldoen.”

Het belang van „de volksgezondheid, de mogelijke verspreiding van het coronavirus en de vrees voor wanordelijkheden” zijn dan ook de redenen om de demonstratie niet door te laten gaan, aldus de veiligheidsregio. Dit is per per brief (.pdf) gemeld aan de organisatie.

Museumplein kleiner

De demonstratie van actiegroep Virus Waanzin is gericht tegen de maatregelen die de Rijksoverheid oplegt in de strijd tegen het coronavirus. De demonstratie op het Museumplein zou duren van 12.00 tot 17.00 uur en er zouden diverse sprekers en optredens van bekende artiesten zijn, net zoals op de eerder verboden demonstratie in Den Haag. Het Museumplein is bovendien kleiner dan het Malieveld.