Meerderheid wil standbeelden van ‘helden van weleer’ houden

Ruim 80 procent van de Nederlanders wil standbeelden van slavenhandelaren behouden. Vooral mensen ouder dan 50 jaar vinden dat (86 procent).

Dat meldt Hart van Nederland op basis van een opiniepanel waaraan ruim 3800 mensen meededen.

Maar ook voor de meerderheid van de jongeren onder de 30 (69 procent) hoeven standbeelden van historische Nederlandse figuren niet weg. In totaal vindt 13 procent van de Nederlanders dat standbeelden van Nederlandse zeevaarders niet meer kunnen.

Vanwege het slavernijverleden van de zeevaarders vinden Black Lives Matter-activisten dat de standbeelden niet vereerd moeten worden. Op veel plaatsen, onder meer in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, zijn standbeelden van ‘koloniale helden’ en slavenhandelaars beklad, beschadigd of omvergehaald. In Rotterdam zijn standbeelden van Piet Hein en Pim Fortuyn beklad.

Rutte: Praten, niet in het IJsselmeer gooien

Premier Mark Rutte vindt dat mensen met elkaar in gesprek moeten over omstreden zaken in de geschiedenis in plaats van beelden te bekladden. „We moeten erkennen dat onze geschiedenis onze geschiedenis is en daarin zitten allemaal plussen en minnen. En als bepaalde beelden herinneringen oproepen of refereren aan delen van onze geschiedenis waar we nu misschien minder trots op zijn, dat moet je dát met elkaar bespreken”, zei de premier gisteren tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Rutte vindt het beter om deze verschillende aspecten te benoemen en uit te leggen, zoals nu al gebeurt in musea en andere plekken. „Je kunt niet de geschiedenis wegwerken. Je kunt niet zeggen, haal het beeld weg, gooi het in het IJsselmeer en dan bestaat die geschiedenis niet meer. Erken die geschiedenis en praat er met elkaar over”, zei de premier.

Nieuwe naam Witte de With

Het Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst in Rotterdam krijgt een nieuwe naam. De instelling reageert daarmee op een antiracismeprotest waarbij de gevel van de kunstinstelling in de Witte de Withstraat werd beklad met verf. Maar die actie is volgens een woordvoerder niet de enige reden, over een naamswijziging wordt al bijna drie jaar gesproken.

Leden van het Helden van Nooit-kunstcollectief voerden de actie uit in de nacht van donderdag op vrijdag. In een verklaring zeggen de activisten dat ze „onterechte helden in de juiste context willen plaatsen”. Witte Corneliszoon de With (1599-1658) was een vlootvoogd en werkte onder meer bij de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Hij veroverde de Spaanse zilvervloot in 1628 met Piet Hein, van wie het standbeeld in Rotterdam-Delfshaven ook werd besmeurd.

