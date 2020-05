De vlag uit voor de helden in de zorg

Helden waren zorgmedewerkers voor velen in coronatijd al. Deze dinsdag staan zij extra in het zonnetje, vanwege de (jaarlijkse) ‘Dag van de Verpleging’. Of ‘Dag van de Zorg’ zoals die ook vaak wordt genoemd.

NU'91, de beroepsorganisatie voor verpleging en verzorging, roept iedereen op dinsdag de vlag uit te hangen voor de mensen in de zorg. De Dag van de Verpleging wordt elk jaar op 12 mei gehouden. Het is de geboortedag van Florence Nightingale (1820 - 1910), de Britse die wordt gezien als de grondlegster van de verpleegkunde.

Strijd tegen het coronavirus

„Een dag die zeker dit jaar extra gevierd moet worden. Al weken staan zorgprofessionals in de frontlinie om de strijd tegen het coronavirus aan te gaan. Als dank en waardering voor hun inzet, hangen we daarom dit jaar massaal de vlag uit!", hoopt de organisatie.

De Telegraaf heeft op deze dag een hele bijlage (ook online) met boodschappen van Nederlanders aan zorgmensen die de afgelopen maanden zo hard hebben gewerkt. En dat nog steeds doen.

Poster voor het raam

NU’91 heeft een poster voor achter de ramen ter beschikking. Kinderen – die op de Dag van de Zorg niet in het schoolrooster zijn ingedeeld, kunnen die gebruiken als kleurplaat. De poster is te downloaden op Trotsverbindons.nl.

Heel Nederland waardeert al twee maanden lang de mensen in zieken- en verpleeghuizen en mensen in de Thuiszorg..

Medio maart was er een landelijk applaus voor de zorg. Veel Nederlanders deden mee. Ook werd opgeroepen een wit shirt met daarop een rood hart achter de ramen te hangen om alle mensen in de zorg te steunen. Aan die actie werd wat minder gehoor gegeven, maar de waardering voor mensen in de zorg is in heel Nederland groot.

Plaatselijke initiatieven

Her en der in het land zijn speciale initiatieven in verband met de Dag van de Zorg te vinden. Zo houden De Tillies in Rotterdam een aubadetour ‘voor de toppers in de zorg’. Drie zusters bezoeken op 12 mei normaal gesproken verpleeghuizen. Omdat dat door het coronavirus niet kan maken zij nu tour door de stad met sirene, megafoon, hartenballonnen en een spandoek.

Bij het Amsterdam UMC zorgt beeldend kunstenaar Femke Kempes voor een metershoog kunstwerk. Zij maakte een projectie van 30 bij 30 meter.