Nederlanders willen dinsdagavond applaus voor de zorg

De actie #applausvoordezorg gaat snel rond op de Nederlandse sociale media. Het idee erachter is om dinsdag 20.00 uur massaal in de tuin, vanuit het raam of vanaf het balkon te applaudisseren voor mensen die in de zorg werken en het extra druk hebben door het nieuwe coronavirus.

Op Facebook is een evenement aangemaakt. Daar hebben ongeveer 12.000 mensen aangegeven geïnteresseerd te zijn in de actie. Ook op andere sociale media wordt het bericht veel gedeeld. Het is de bedoeling dat er drie minuten lang wordt geklapt en dat er zoveel mogelijk beeld via sociale media wordt verspreid.

Dag kiezen

Maandag gingen twee verschillende afbeeldingen rond, op de een stond dat er dinsdag wordt geapplaudisseerd en op de andere stond woensdag. De initiatiefnemers van de twee acties hebben na onderling overleg besloten dat dinsdag de zorgmedewerkers een hart onder de riem moet worden gestoken met het applaus.

Het is geen uniek initiatief. Eerder werden zulke acties al gehouden in Italië, Spanje en Bulgarije. In Nederland zijn 1413 mensen besmet met het longvirus en zijn er 24 mensen aan overleden.