Bokser overleden aan gevolgen knock-out

De Amerikaanse bokser Patrick Day is in het ziekenhuis overleden aan de gevolgen van de klappen op zijn hoofd die hij zaterdag had gekregen.

De 27-jarige Day ging knock-out in zijn partij in het superweltergewicht tegen landgenoot Charles Conwell. Day bleef op het canvas liggen nadat hij twee keer vol op zijn hoofd was geraakt.

Coma

De Amerikaan werd per brancard afgevoerd naar het ziekenhuis van Chicago, waar hij een spoedoperatie onderging aan zijn hersenen. Day overleed woensdag, nadat hij een paar dagen in coma had gelegen.

„Hij was omringd door zijn familie, goede vrienden en wat leden van zijn boksteam, inclusief zijn mentor, vriend en trainer Joe Higgins", meldde promotor Lou DiBella. Hij riep in de verklaring tevens op om boksen veiliger te maken. „Het antwoord op de vraag hoe dat kan, is niet direct beschikbaar. Maar het is wel tijd voor actie. We moeten bokser veiliger maken. Zo kunnen we 'Pat' Day eren."

In juli overleden twee boksers, de Rus Maksim Dadasjev en de Argentijn Hugo Santillan, kort na elkaar aan de gevolgen van de zware klappen die ze hadden moeten incasseren in een gevecht.