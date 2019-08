'Groenland niet te koop', Trump stelt bezoek uit

Donald Trump heeft aangekondigd toch niet af te reizen naar Denemarken voor een bezoekje. Dat meldt de Amerikaanse president op Twitter. De reden? Omdat premier Mette Frederiksen duidelijk heeft gemaakt dat ze Groenland niet wil verkopen aan de Verenigde Staten.

Niet serieus

Vrijdag werd bekend dat Trump zich hardop had afgevraagd of de overname van Groenland geen goed idee zou zijn. Groenland en Denemarken, waar het land onder valt, waren op zijn zachtst gezegd niet blij met het voorstel. „Dat moet een 1 aprilgrap zijn", reageerde de voormalige premier Lars Lokke Rasmussen. En „Groenland is niet te koop", reageerde de huidige premier toen tegen een lokale krant. „Ik blijf maar hopen dat dit niet serieus is bedoeld."

Tijd bespaard

„Met het oog op de opmerkingen van premier Mette Frederiksen, dat ze geen interesse heeft in het bespreken van de verkoop van Groenland, stel ik de ontmoeting uit die over twee weken had moeten plaatsvinden", schrijft Trump op Twitter. „De premier heeft zowel de VS als Denemarken veel tijd bespaard met zo direct zijn." De ontmoeting wordt uitgesteld naar „een moment in de toekomst", besluit de president.