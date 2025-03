Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel euro komt huizenkoper gemiddeld tekort

Het is knokken op de woningmarkt. Voor veel mensen is het gemiddelde koophuis zo goed als onbetaalbaar, zeker zonder financiële hulp van bijvoorbeeld familie. Precies hoe moeilijk het kopen van een huis is, onderstreept Independer nog maar eens. Huizenkopers komen gemiddeld namelijk 125.000 euro tekort.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt namelijk dat in januari de gemiddelde koopwoning 475.000 euro kostte. In 2025 kan de gemiddelde Nederlander zo’n 350.000 euro lenen voor het kopen van een huis, blijkt uit bijna een miljoen hypotheekberekeningen bij Independer.

Geld tekort voor gemiddeld koophuis

Een alleenstaande tussen de 25 en 34 jaar oud kan op basis van het gemiddelde inkomen nog geen 300.000 euro lenen. Wil je een gemiddeld huis kopen, kom je dus 175.000 euro tekort. „Tweeverdieners in dezelfde leeftijdscategorie hebben iets meer uitzicht op een koophuis. Zij kunnen op basis van hun inkomen gemiddeld 460.000 euro lenen. Dat klinkt positief, maar vergeet niet dat de concurrentie in die groep voor dezelfde soort woningen ontzettend hoog is”, aldus Marga Lankreijer-Kos van Independer.

Als jonge alleenstaande zou je dus alleen aanspraak kunnen maken op woningen met een waarde van 300.000 euro. Daarvan zijn er op dit moment zo’n 10.000 beschikbaar in Nederland. Om een beeld te schetsen: er zijn 2,4 miljoen mensen tussen de 25 en 34 jaar oud in Nederland. Zij zullen niet allemaal alleenstaand of op zoek naar een koopwoning zijn, maar het verschil blijft enorm.

Lankreijer-Kos: „Stel dat 10 procent van die groep alleenstaand is en op zoek naar een koophuis. Dat houdt in dat er voor iedere beschikbare koopwoning 24 potentiële kopers zijn.”

Deze mensen kunnen het makkelijkst een huis kopen

Goed, jongeren die alleenstaand zijn, hebben het dus moeilijk. De groep die het in theorie het makkelijkst zou hebben op de woningmarkt, zijn tweeverdieners boven de 35. Zij kunnen gemiddeld, op basis van hun inkomen, maximaal 516.000 euro lenen. Tweeverdieners tussen de 45 en 54 hebben het meeste te besteden met een gemiddelde van bijna 532.000 euro. Het kan daarnaast zo zijn dat deze groep al in een koophuis woont en daarvan overwaarde kan meenemen. Benieuwd wat je allemaal met overwaarde kunt doen? Dat hebben we je eerder uitgelegd.

Nog meer slecht nieuws: het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft berekend dat het huizentekort volgende jaar nog verder zal oplopen. Op dit moment is het tekort zo’n 5 procent, al wil het ministerie toewerken naar een daling. In 2039 zou het woningtekort uit moeten komen op 2,3 procent.

„Dat het tekort over 15 jaar volgens deze berekeningen halveert, is natuurlijk positief. Maar daar heeft de koper nu niets aan”, zegt Independer-expert Marga Lankeijer-Kos. „Het blijft hoe dan ook extreem lastig om een huis te kunnen kopen de komende jaren. De belangrijkste troef die je hebt is zoveel mogelijk eigen geld meenemen. Heb je de tijd en ruimte om te sparen? Benut die dan ook. Daarnaast is het ook goed om zelf op onderzoek uit te gaan. Zo zijn er nieuwbouwprojecten die voorrang geven aan starters of ex-studenten. Ook is het nuttig om het gesprek aan te gaan met de hypotheekadviseurs in de regio. Die zijn meestal goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de omgeving en kunnen je daarom waardevolle tips geven.”

