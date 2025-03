Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit kun je leren over gezondheid van de oudste vrouw ter wereld

Wat is het geheim van een lang leven vol gezondheid? Als iemand daar het antwoord op had, was het wel Maria Branyas Morera. De vorig jaar overleden Spaanse vrouw, die een tijd de titel van oudste vrouw ter wereld droeg, werd maar liefst 117 jaar oud en hield zich opvallend goed staande tegen de tand des tijds.

Ze overleefde de coronapandemie én de Spaanse griep, en onderzoekers ontdekten dat haar lichaam op 117-jarige leeftijd nog werkte alsof ze zeventien jaar jonger was. Kunnen wij dit niveau van gezondheid ook bereiken?

Gezonde genen en gewoontes

Branyas vermoedde al dat ze goede genen had, en dat werd recentelijk bevestigd door wetenschappers van de universiteit van Barcelona. Zij stelden dat de vrouw fysiek eigenlijk 100 jaar oud was op het moment van haar overlijden, in plaats van 117 jaar. Waarschijnlijk is ze haar hele leven fysiek jonger geweest dan ze daadwerkelijk was. Maar haar lange leven was niet alleen te danken aan haar genetische aanleg. Haar gezonde levensstijl speelde een net zo grote rol.

Microbioom sleutel tot gezondheid

Haar microbioom, de verzameling bacteriën en andere micro-organismen in haar lichaam, was opvallend gezond en leek zelfs op dat van een baby. Dat is bijzonder, want een goed microbioom ondersteunt je immuunsysteem en beschermt tegen ziektes. Hoe kreeg ze dat voor elkaar? Volgens haarzelf was het simpel: door gezond te eten en bewuste keuzes te maken. Ze at drie keer per dag yoghurt, rookte en dronk niet en wandelde graag.

Volgens onderzoekers is een gevarieerd en vezelrijk dieet de sleutel tot een gezond microbioom. Yoghurt, zoals Branyas dagelijks at, bevat goede bacteriën die de darmflora versterken. Ook weinig stress, voldoende slaap en lichaamsbeweging zijn belangrijke factoren. Branyas hield ervan om te wandelen en bleef daarmee fysiek actief tot op hoge leeftijd.

Naast haar gezonde voeding en actieve levensstijl had Branyas nog een ander geheim: sociale verbondenheid. Ze was omringd door familie en vrienden, iets wat volgens wetenschappers een belangrijke rol speelt in zowel fysieke als mentale gezondheid. Sociale interactie kan helpen om cognitieve achteruitgang te voorkomen en stress te verminderen.

Beweging, gezonde voeding en het winnen van de genetische loterij: dat lijken de drie belangrijkste pijlers voor een lang en vitaal leven. Niet iedereen heeft het geluk om met supergenen geboren te worden, maar de andere twee factoren hebben we grotendeels zelf in de hand. Door goed voor jezelf te zorgen met een gebalanceerd dieet en voldoende beweging, vergroot je de kans op een gezond en gelukkig leven. Of we daar ook allemaal 117 mee worden? Dat moet de tijd uitwijzen.

