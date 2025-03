Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening van Romy: ‘Van 1200 naar 248 euro op mijn spaarrekening’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 27-jarige Romy, die haar spaargeld zag opgaan aan een nieuwe wasmachine.

Naam: Romy (27)

Beroep: kapper

Netto inkomen: 2172 euro

Woonsituatie: single, huurwoning

De Spaarrekening van Romy

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Er staat nu 248 euro op.”

Ben je daar blij mee?

„Het mag nog wel wat meer zijn, haha! Maar ik ben pas net twee maanden aan het sparen. Of weer aan het sparen, moet ik zeggen. Twee maanden geleden stond er nog 1200 euro op mijn spaarrekening.”

Wat is daarmee gebeurd?

„Laatst hield mijn wasmachine er ineens mee op. Middenin een wasbeurt ook, ik moest hem echt leegpompen. Die kleding was zeiknat, vreselijk. Die wasmachine was niet eens heel oud, een jaar of vier, maar de garantieperiode was al vervlogen. Het was een vrij goedkoop ding, ooit als showmodel op de kop getikt. Een of ander onbekend merk, waardoor ik destijds maar 200 euro betaalde. Ideaal, want ik was toen net klaar met school, woonde in mijn nieuwe huurhuisje en begon aan mijn eerste baan. Dan heb je het gewoon niet zo breed. Maar goed, uiteindelijk is goedkoop duurkoop, want ik kreeg die wasmachine dus als een boemerang terug. Kon ik alsnog een nieuwe kopen.”

Dan heb je er deze keer grof geld aan uitgegeven, leert een snelle rekensom.

„Een rib uit mijn lijf, maar ik had het erover met mijn ouders en besloot: deze keer koop ik echt een goeie. Een waar ik nog langer garantie op heb en gewoon zo’n vertrouwd merk waarvan je weet dat ie niet zomaar stuk gaat. En dat áls dat gebeurt, er altijd een monteur langskomt. Het ding kostte bijna 1000 euro, dus dat deed behoorlijk pijn. Al mijn zuurgespaarde centen in één keer weg. Maar het was een investering en als het goed is heb ik hier jarenlang geen omkijken naar. Daarbij wordt een wasmachine al snel voor lief genomen, maar wat een luxe is het dat we onze kleding niet hoeven te wassen. Daar kwam ik achter toen ik ‘maar’ drie dagen zonder wasmachine zat, haha!”

Hoeveel spaar je per maand?

„Ik probeer een vast bedrag per maand te sparen en in elk geval 150 euro opzij te zetten, en alles wat ik overhoud ook. Alleen: da’s meestal niet zoveel. Zeker toen ik net in mijn huurwoning zat en allemaal spullen moest kopen, verdween mijn salaris – en potentiële spaargeld – als sneeuw voor de zon. En natuurlijk heb ik ook nog mijn huur en gewone vaste lasten. Af en toe op vakantie kunnen is ook fijn, net als afspreken met vriendinnen. Dus heel ‘trouw’ was ik de afgelopen jaren ook niet als het om het bewaken van mijn spaargeld ging.”

Haalde je er vaak geld vanaf?

„Ja, en dat gaat ook zo makkelijk hè. Even 100 euro voor dat festival hier, 80 euro voor dat festival daar. Af en toe mijn nagels laten doen en een pedicure… het is maar goed dat ik zelf kapster ben en mijn haar gratis geknipt wordt, anders zou daar ook een fortuin naar uitgaan.”

Heb je schulden?

„Ja, maar gelukkig niet ‘officieel’, bij een bank of zo. Van mijn ouders heb ik 600 euro geleend, want ik wilde ook al jarenlang een droger en kon bij de aankoop van mijn wasmachine korting krijgen als ik ook een droger kocht, een soort combideal. Alleen had ik dat geld niet op mijn spaarrekening staan en voor zoiets ga ik natuurlijk geen speciale lening afsluiten – dan hing ik de boel nog maar wat langer op een droogrekje. Superlief natuurlijk, dat mijn ouders wilden bijspringen. Ik hoef ze maar 50 euro per maand te betalen en als ik een keer krap zit, sla ik een maandje over zonder dat het problemen oplevert.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Dat mijn ouders konden bijspringen voor die droger is hartstikke fijn, maar ik realiseerde me wel dat mijn spaargedrag anders moest. Het is niet vanzelfsprekend om op familie terug te kunnen vallen en ik moet mijn eigen boontjes kunnen doppen. Dus niet meer van mijn spaarrekening snoepen en minimaal 150 euro gaan sparen dus, en het liefst meer. Iets zuiniger leven ook, minder kleding shoppen en langer doen met wat er in mijn kast ligt.

Nu was het mijn wasmachine, maar de volgende keer is het misschien mijn vaatwasser, of erger: mijn auto. Dat kunnen ook flinke kostenposten zijn en als je dan geen buffer hebt, ben je gewoon de Sjaak. Ik had in elk geval wel het probleem dat mijn spaarrekening in één klap leeg was. Dat gevoel wil ik niet meer hebben, en hoewel ik geen grootverdiener ben, is dit een haalbaar doel.”

Wat is je belangrijkste tip?

„Waar ik zelf nu ook mee aan de slag ga: zorg voor een gezonde buffer. Dat maakt financiële tegenslagen een stuk makkelijker.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar meer spaarverhalen van andere lezers? Deze voorgaande edities van Metro‘s wekelijkse rubriek De Spaarrekening zijn favoriet onder onze lezers:

Ook jouw spaarverhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zullen nooit worden gedeeld en worden enkel gebruikt om contact op te nemen voor de rubriek.

Vorige Volgende

Reacties