Dit is de levensverwachting bij dementie

Het zijn pijnlijke cijfers: een op de vijf Nederlanders krijgt dementie. Na de diagnose willen mensen graag weten hoe lang hun levensverwachting is. Die blijkt nogal uiteen te lopen.

Dementie is de verzamelnaam van ziektes die cognitieve stoornissen veroorzaken. Er zijn zeker vijftig verschillende vormen van dementie, zoals parkinson, alzheimer of vasculaire dementie. De ziekte van Alzheimer is de meest bekende en meest voorkomende vorm van dementie. Bij 70 procent van dementiegevallen gaat het om de ziekte van Alzheimer.

In Nederland kampen 210.000 mensen met de ziekte van Alzheimer. De verwachting is dat dit aantal in 2050 op 434.000 staat, volgens de Hersenstichting.

Metro schreef eerder over dit vroegtijdige signaal van dementie of wanneer je je geen of juist wel zorgen moet maken over mogelijke dementie-verschijnselen. Eerder werd bekend dat taxichauffeurs en ambulancebestuurders vanwege hun goedgetrainde ruimtelijke geheugen minder risico lopen om aan alzheimer te overlijden.

Levensverwachting bij dementie

Volgens Alzheimer Nederland is de gemiddelde levensverwachting bij dementie tussen één en twintig jaar. Voor de ziekte van Alzheimer is de gemiddelde levensverwachting 6,5 jaar. Er zijn een aantal factoren bepalend: het geslacht, de leeftijd, de vorm van dementie en eventuele andere ziektes.

De ziekte komt iets vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Leeftijd is de grootste risicofactor voor het krijgen van dementie, legde een klinisch neuropsycholoog uit aan Metro. Maar ook mensen onder 65 jaar kunnen dementie krijgen. Eerder schreef Metro over de dementerende Jaap, slechts 34 jaar oud. „We zijn hem allang kwijt”, vertelde zijn familie over hem.

💤 Link met slapen De diagnose dementie gaat vaak hand in hand met verstoringen in het slaappatroon. Onderzoekers weten niet zeker hoe slaap en dementie met elkaar verbonden zijn, maar er stapelt zich steeds meer bewijs op dat een goede slaap een beschermende factor is. Meerdere wetenschappelijke bevindingen tonen aan dat slechte slaap in relatie kan staan met een groter risico op dementie.

Overlevingskans sterk afhankelijk van wanneer de diagnose is

Een Nederlands onderzoek van onder meer epidemioloog Frank Wolters, gepubliceerd in BMJ, bewijst ook de overlevingskans sterk af van wanneer je diagnose krijgt. Het onderzoek is gebaseerd op de uitkomsten van 261 studies tussen 1984 en 2024.

Vrouwen leven op 65-jarige leeftijd nog gemiddeld acht jaar na de diagnose dementie, op 85-jarige leeftijd nog 4,5 jaar. Bij mannen is dat korter: 5,7 jaar op 65-jarige leeftijd en 2,2 jaar op 85-jarige leeftijd. Patiënten met de ziekte van Alzheimer leven gemiddeld 1,4 jaar langer dan patiënten met andere vormen van dementie.

Mensen die de diagnose krijgen, willen ook vaak weten hoe lang ze nog thuis kunnen blijven wonen. Een derde van de mensen die de diagnose kreeg, ging binnen drie jaar naar een verzorgingstehuis. 13 procent ging het in het eerste jaar al. Na vijf jaar woont 57 procent van de patiënten in een verpleeghuis. Het onderzoek ontdekte dat daarnaast ook woonplaats een rol kan spelen: mensen die uit Azië komen leven na de diagnose gemiddeld 1,4 jaar langer dan mensen uit Europa en de Verenigde Staten.

