Snap je bij vliegen geen bal van de regels over bagage? Dan ben je lang niet de enige

Wie met het vliegtuig een reis maakt, krijgt te maken met vele keuzes en regels. Met name de richtlijnen over bagage vinden we als Nederlanders nogal onduidelijk. Dat blijkt uit onderzoek van Parkos onder meer dan 4600 mensen. 78 procent van de respondenten geeft aan de bagagevoorschriften van vliegmaatschappijen verwarrend te vinden.

Reizen doen we als gemiddelde Nederlander hartstikke graag, maar er moet natuurlijk wel even wat gebeuren voor je op je bestemming bent. Even de trein pakken naar Disneyland Paris is relatief eenvoudig gepiept, maar is een trip over de Great Ocean Road in Australië je droom, dan is het een ander verhaal. Zeker als het om bagage gaat met bijbehorende regels. Meerdere koffers meezeulen, het heeft nogal wat voeten in aarde. Onderzoek maakt duidelijk: we begrijpen van die (verschillende) regels van vliegtuigmaatschappijen eigenlijk maar weinig.

Bagage inpakken een ingewikkeld gedoe

Parkos onderzocht hoe Nederlanders (en andere Europeanen, zie kader) omgaan met hun bagage en welke afwegingen er gemaakt worden bij het boeken van een vlucht. Elke vliegmaatschappij hanteert eigen voorschriften en tarieven, waardoor het inpakken van je koffer soms een ingewikkeld proces is.

Voordat we op vakantie gaan, duiken we massaal in de regels van vliegmaatschappijen en die over bagage in het bijzonder. Dat loont, want daardoor zegt 82 procent van de Nederlandse reizigers redelijk tot volledig op de hoogte te zijn van de regels. Vooral bagagerichtlijnen worden dus goed in de gaten gehouden: 66 procent stelt hier altijd extra scherp op te zijn tijdens het boeken. Toch blijven we collectief figuurlijk struikelen over de voorschriften. 78 procent van de ondervraagden vindt de regels verwarrend. Een klein deel (15 procent) vindt dat vliegmaatschappijen helder communiceren over hun regels over bagage.

Opvallend misschien: 7 procent van de ondervraagden kijkt totaal niet naar de regels om.

🧳 Onderzoek over regels bagage Voor genoemd onderzoek over vliegrichtlijnen en bagage is in december een enquête afgenomen onder ruim 24.000 Europeanen. 4607 mensen komen daarbij uit Nederland. Ook werden de vragen gesteld aan 7854 Duitsers, 6643 Italianen, 2370 Fransen, 1808 Spanjaarden en 1029 Belgen. Andere Europese landen zijn niet meegenomen.

Nederlanders mijden extra koffers

Nederlanders pakken maar al te bewust hun koffers in, blijkt uit het onderzoek. 42 procent boekt namelijk zelden of nooit extra bagage. De belangrijkste reden hiervoor is kostenbesparing (28 procent). Ook comfort speelt hierin een rol, 23 procent geeft aan de rijen bij de incheckbalie of bagageband te willen vermijden. Een kleinere groep boekt bewust geen extra bagage omdat zij zo minder tijd op de luchthaven door hoeven te brengen. 4 procent doet dit niet uit angst om bagage kwijt te raken.

Beleid over bagage een dealbreaker?

Kiezen we onze vliegmaatschappij dan uit op basis van hun bagagebeleid? Soms wel. Voor 22 procent is dat namelijk één van de factoren en 39 procent geeft aan dat het bagagebeleid een rol speelt, maar het wel afhankelijk is van de situatie. Een groot deel (35 procent) van de reizigers geeft echter ook aan dat het bagagebeleid van de vliegmaatschappij niet zoveel uitmaakt. Voor 4 procent is het daadwerkelijk een doorslaggevende factor in de keuze.

Ondanks dat we het vooraf ‘allemaal’ maar een verwarrende toestand vinden, zegt 89 van de Nederlandse reizigers nooit of bijna nooit problemen te hebben gehad met het inchecken van hun bagage. Het lijkt erop dat Nederlanders heel goed begrijpen dat een beetje voorbereiding veel stress kan schelen op de luchthaven.

