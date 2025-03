Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Alarmerende cijfers vanuit bouwsector: ‘Dit is echt heel erg slecht nieuws voor alle woningzoekenden’

Wellicht dat je als woningzoekende hoopt op een beetje licht aan het einde van de donkere tunnel die de woningcrisis heet. Maar er is opnieuw slecht nieuws, dit keer vanuit de bouwsector. Uit onderzoek van Bouwend Nederland blijkt dat door de stikstofproblematiek een hoop bouwplannen in het nauw komen en 244.000 nieuwe woningen tot 2030 op losse schroeven staan.

Oh nee hè, wederom een ‘slechtnieuwsgesprek’ over de woningcrisis. En de afgelopen tijd was het allemaal al zo treurig. Het aantal huurwoningen in de particuliere sector is schaars en de huurprijzen blijven voor een hoop mensen veel te hoog. Daarnaast zijn de wachtlijsten voor sociale huur lang, kost een koophuis tegenwoordig ook een flinke duit en krijgt écht niet zomaar iedereen een hypotheek.

Bouwsector: ‘Heel erg slecht nieuws voor woningzoekenden’

En wie ziet het allemaal gebeuren en heeft er maar mee te dealen? De woningzoekenden. En hoewel menig politicus en vastgoedkenner roept dat er meer gebouwd moet worden, gooit een recente uitspraak van de Raad van State en de stikstofproblematiek ook daarbij roet in het eten. De uitspraak over intern salderen heeft grote impact op bouwprojecten, stelt belangenbehartiger Bouwend Nederland.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat 244.000 woningen tot 2030 in gevaar komen. Met vertragingen of zelfs annuleringen tot gevolg. En dat is volgens Jelmer Alberts, directeur van Bouwend Nederland, heel erg slecht nieuws voor alle woningzoekenden, stelt hij tegen BNR.

244.000 woningen in het nauw door stikstofprobleem

De grote ‘boosdoener’ blijkt de stikstofkwestie. Bouwend Nederland deed namelijk onderzoek en bekeek stikstofgevoelige gebieden en bouwprojecten tot 2030. Onder die bouwprojecten viel „zowel woningbouw als utiliteitsbouw, zoals ziekenhuizen, scholen en gemeentehuizen”, aldus Alberts.

En wat bleek? Veel projecten bevinden zich binnen een bepaalde straal van stikstofgevoelige natuur. „Waardoor 244.000 woningen niet of met vertraging gebouwd kunnen worden.”

Vertraging of stoppen woningbouw

En daar is vooral de woningzoekende de dupe van, volgens Alberts. Bouwend Nederland heeft berekend dat maar liefst 138 miljard euro aan investeringen, zowel in woningbouw als in utiliteitsbouw, op de tocht staat tot 2030. Ook loopt nog een onderzoek naar de impact van stikstof op de infrastructuur. „We hebben het dan over de aanleg van wegen, dijken, en de noodzakelijke verzwaring van het elektriciteitsnet. Ook die projecten staan nu onder druk.”

Alberts ziet de ernst van deze cijfers. „We waarschuwen al langere tijd dat stikstof een probleem wordt, en we konden dat goed onderbouwen. Wat altijd ontbrak, waren de cijfers. Nu weten we dat het om 244.000 woningen gaat. Het is zeker dat deze projecten vertraging zullen oplopen, maar een deel van de woningen ligt in de risicogebieden, de ‘rode gebieden’. Voor deze projecten is het vrijwel zeker dat ze niet doorgaan.”

Woningcrisis niet zomaar opgelost

De Raad van State besloot ook dat intern salderen verboden is. Bij intern salderen konden bedrijven stikstofruimte binnen hun eigen organisatie verschuiven zonder een vergunning aan te vragen. Door deze uitspraak is het nu echter verplicht om een vergunning aan te vragen, schrijft BNR. Vooral voor aannemers heeft dat effect. „Dat zorgt voor veel zorgen, omdat het niet alleen gaat om toekomstige projecten, maar ook om projecten die al in uitvoering zijn of de afgelopen vijf jaar zijn gestart. Je wilt niet denken aan de gevolgen, zoals het afbreken van woningen om alsnog aan de stikstofeisen te voldoen.”

Dat er een stikstofprobleem is, weet ook Alberts. „Er zijn talloze juridische trucs en spitsvondigheden geprobeerd, maar we staan nu echt met onze rug tegen de muur. Deze cijfers bewijzen dat. We moeten nu gewoon gaan reduceren. Dat is de enige weg vooruit.”

Waarschuwing uit de bouwsector

Inmiddels neemt ook premier Schoof dit probleem serieus. Samen met een ministeriële commissie buigt hij zich over de waarschuwingen uit de bouwsector. Alberts wijst richting de agrarische sector en BBB. „Zij vertegenwoordigen de sector die verantwoordelijk is voor 76 procent van de binnenlandse stikstofuitstoot. Het is voor hen moeilijk om structurele maatregelen door te voeren, en ik begrijp dat, want het is inderdaad een complex vraagstuk. Maar we zullen vooruit moeten, want de gevolgen van deze cijfers zijn niet te negeren.”

