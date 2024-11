Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wetenschappers vinden nieuwe manier om knokkelkoorts tegen te gaan

Wist je dat dove muggen niet kunnen paren? Waarschijnlijk niet. Voor onderzoekers van de Universiteit van Californië was dit óók nieuws. In een recent onderzoek kwamen zij erachter dat het horen van geluid nodig is voor mannetjes van de muggensoort Aedes aegypti (ook wel bekend als de gelekoortsmug) om zich voort te planten. Dit type mug kan onder andere knokkelkoorts veroorzaken.Â

Als de muggen zich niet voortplanten, komen er minder muggen. En zo dus ook een minder snelle verspreiding van knokkelkoorts.Â

KnokkelkoortsÂ

De Amerikaanse onderzoekers startten het onderzoek vanwege het toenemende aantal mensen met dengue (knokkelkoorts). In Nederland ging het halverwege dit jaar al om 112 gevallen, terwijl het in heel 2023 om maar 43 besmettingen ging.Â

Wie knokkelkoorts krijgt, kan te maken krijgen met een zware hoofdpijn achter de ogen, hoge koorts, braken en hoesten. De eerste keer dat iemand knokkelkoorts krijgt, zijn de symptomen vaak nog mild. Bij een tweede of derde infectie kunnen de klachten echter veel ernstiger zijn, en in het ergste geval kan de ziekte zelfs fataal zijn. Knokkelkoorts is vooral gevaarlijk voor kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en mensen met diabetes.

Muggen

Het was bij het onderzoeksteam uit Amerika al bekend dat de mug paart in de lucht en dat mannetjes ‘akoestisch’ jagen. Dat betekent dat de mannetjesmuggen aangetrokken worden door het geluid dat de vrouwtjesmuggen maken met hun vleugels.Â

Om uit te vinden of gehoorverlies bij de mannetjes het voortplantingsgedrag zou beïnvloeden, voerden de onderzoekers een experiment uit. In dit experiment werden de muggen in een kooi geplaatst en vervolgens doof gemaakt.Â

Door het gedrag van deze groep muggen te vergelijken met muggen die wél gewoon konden horen, zag het team dat de dove mannetjes zich niet langer gingen voortplanten. Grappig genoeg maakte het doof zijn voor de vrouwtjes niets uit: zij plantten zich alsnog voort. Waardoor het precies komt dat de mannetjesmuggen wel geluid nodig hebben om zich voort te planten, weten de onderzoekers nog niet.Â

