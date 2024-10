Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel eigen geld hebben starters op de woningmarkt nodig om een huis te kunnen kopen

De woningmarkt blijft oververhit. Mensen overbieden elkaar met duizenden euro’s tegelijk en ook in het derde kwartaal van 2024 werden een vijfde meer hypotheekaanvragen ingediend dan dezelfde periode een jaar geleden. Dat merkt het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Starters op de woningmarkt hebben daarnaast flink wat eigen geld nodig om überhaupt een huis te kunnen kopen.

In juli, augustus en september waren er 116.052 hypotheekaanvragen, ruim 22 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. 74.820 aanvragen waren bedoeld voor de aankoop van een woning, een toename van 20 procent. Het gemiddelde hypotheekbedrag steeg ook vergeleken met een jaar geleden, met ruim 7 procent tot 361.785 euro.

Zoveel eigen geld hebben starters nodig

En hoeveel geld hebben starters dan nodig, uit eigen zak, om een huis te kunnen kopen? Dat is een bedrag van gemiddeld 42.000 euro. Doorstromers kunnen met ‘slechts’ 35.000 euro eigen geld een woning van 600.000 euro kopen. Volgens de HDN groeit de ongelijkheid daarom.

Het is voor een grote groep huishoudens niet haalbaar om bijvoorbeeld 50.000 euro aan eigen geld in te brengen. „Zo dreigt de woonkloof zich verder uit te breiden tussen huishoudens die al een woning bezitten en mensen die voor het eerst willen kopen, maar ook tussen hogere en lagere inkomens”, waarschuwt HDN.

De gemiddelde prijs van een woning

De Nederlandse huizenprijzen zijn in augustus naar een nieuw record gestegen. Mensen legden gemiddeld ruim 466.000 euro neer voor een nieuwe woning. Dat bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster.

Met een prijsstijging van ruim 11 procent op jaarbasis was er ook sprake van de sterkste toename in twee jaar. In de voorgaande maanden waren de huizenprijzen ook al flink opgeveerd. Ten opzichte van juli werden woningen in augustus 1,1 procent duurder.

ANP

Reacties