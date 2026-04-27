Bachelorette Kashin (33) over liefde, twijfels en daten op tv: ‘Mannen zijn kwetsbaarder dan ik dacht’

Kashin Aziz is een van de verrassingen van het nieuwe seizoen van De Bachelorette. Ze stapte als derde bachelorette het avontuur in, naast Diva Brons en Beate van der Weide.

In het programma gaat ze op zoek naar de liefde, terwijl kijkers haar ook persoonlijk leren kennen. Van haar verleden tot haar kinderwens: Kashin houdt weinig achter.

In het kort

Kashin Aziz is een van de nieuwe bachelorettes in De Bachelorette en woont in Arnhem, waar ze werkt als pilatesinstructrice.

Ze spreekt open over haar verleden, een verbroken lange relatie en haar veranderde kijk op liefde, waarbij ze minder op uiterlijk en meer op stabiliteit en compatibiliteit let.

In het programma deelt ze haar worstelingen rond haar kinderwens en bespreekt ze mogelijke trajecten en adoptie. Ze krijgt positieve reacties op haar openheid, terwijl ze zoekt naar een zelfverzekerde partner die rust en stabiliteit brengt.

Van Koerdistan naar Arnhem

De 33-jarige Kashin werd geboren in Koerdistan en kwam op 4-jarige leeftijd naar Nederland. Die achtergrond heeft haar gevormd, maar vooral ook gedreven. Ze woont inmiddels in Arnhem met haar hond Mellow.

In het dagelijks leven werkt ze als pilatesinstructrice. Sport en gezondheid zijn voor haar meer dan een hobby. „Sporten is voor mij niet alleen fysiek, het is een levensstijl waar een partner in moet passen”, vertelt ze.

Liefde met lessen uit het verleden

Kashin had één lange relatie van twaalf jaar, met haar jeugdliefde. Die eindigde door bedrog, iets wat haar kijk op liefde heeft veranderd.

Waar ze vroeger misschien sneller afging op aantrekkingskracht, kijkt ze nu heel anders naar liefde. Ze zoekt niet alleen vlinders, maar vooral stabiliteit en compatibiliteit in het dagelijks leven. „Ik zoek nu echt iets duurzaams. Passen onze levens bij elkaar, kunnen we samen op de bank chillen, geef je me stress of juist rust?” Lachend voegt ze toe: „En nog een belangrijke vraag: laat je me het vuilnis buiten zetten?”

Die shift betekent ook dat ze bewuster kiest. Uiterlijk is nog steeds belangrijk, maar niet meer doorslaggevend. „Ik wil niet alleen op fysieke aantrekkingskracht afgaan.” Voor haar draait het nu om het totaalplaatje: hoe iemand leeft, wat zijn waarden zijn en of hun levens echt in elkaar passen.



Bachelorettes Beate, Kashin en Diva.

Bachelorette Kashin over kwetsbaar zijn voor de camera

Daten op televisie bleek soms spannend. Vooral het uiten van haar gevoelens vond Kashin lastig. „Ik vond het moeilijk om een man te laten weten dat ik hem echt zie zitten. Dat doe ik in het echte leven nooit.”

Toch leerde ze ook iets nieuws. „Mannen zijn kwetsbaarder dan ik dacht. Ze hebben ook gevoelens en een hart dat gebroken kan worden. Die realisatie maakte het voor mij makkelijker om me open te stellen.”

Open over haar kinderwens

Een van de meest persoonlijke onderwerpen die Kashin in het programma bespreekt, is haar kinderwens. Al op haar 20ste kreeg ze te horen dat zwanger worden voor haar niet vanzelfsprekend is.

Dat nieuws hakte er destijds flink in. Ze had tijd nodig om het een plek te geven en worstelde met wat het voor haar toekomst betekende. Het raakte ook haar zelfbeeld. „Ik dacht echt: als ik dit niet eens kan, wat ben ik dan waard als vrouw?”, vertelt ze open.

Juist daarom vond ze het belangrijk om dit onderwerp niet te vermijden tijdens haar deelname aan De Bachelorette. Voor haar hoort het bij wie ze is en dus ook bij wat ze meebrengt in een relatie.

„Mijn grootste nachtmerrie zou zijn dat iemand voor mij valt en dat niet weet.” In het programma kiest ze er daarom bewust voor om het vroeg te bespreken, ook al zou ze dat in het echte leven misschien minder snel doen. „Hier gaat alles in een stroomversnelling, dus dan moet je eerlijk zijn.”

Lieve reacties

Tegelijkertijd kijkt ze breder dan alleen de traditionele route. Ze staat open voor andere manieren om een gezin te vormen. „Ik heb ook interesse in adoptie, dat zou echt een droom zijn, om een kind alle liefde te kunnen geven die ik zelf heb gekregen.”

De reacties die ze kreeg op haar openheid verrasten haar positief. Negativiteit bleef uit, en juist dat deed haar goed. „Mensen vonden het fijn dat ik het bespreekbaar maak. Als ik dat vroeger zelf had gehad, had me dat heel erg goed gedaan.”

Dit zoekt bachelorette Kashin in een partner

Voor Kashin begint aantrekkingskracht vaak al bij oogcontact. „Ik voel meteen of ik iemand interessant vind.”

Haar ideale partner is zelfverzekerd en staat stevig in zijn schoenen. „Er moet echt een man voor me staan. Iemand die niet per se op de voorgrond staat, maar wel rust en stabiliteit brengt.”

Hoe haar eigen liefdesverhaal in De Bachelorette afloopt, kan Kashin zelf natuurlijk nog niet verklappen. Met nog zes afleveringen te gaan en een allesonthullende reünie in het vooruitzicht, moeten kijkers nog even geduld hebben om te ontdekken of zij – en de andere bachelorettes – daadwerkelijk de liefde hebben gevonden.

De Bachelorette is elke donderdag te zien op Videoland.

