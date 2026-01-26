Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening van Katja (33): ‘Skippen van die schoonmaakster scheelt me jaarlijks 2000 euro’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Katja, die het sparen dit jaar over een andere boeg gooit door te bezuinigen.

Naam: Katja (33)

Beroep: werkt bij een onderwijsinstelling

Woonsituatie: single, koopwoning

Netto salaris: 2800 euro per maand

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Als ik alles bij elkaar optel, staat er nu 5350 euro op mijn spaarrekeningen. Lekker specifiek bedrag hè? Haha! Ik werk met verschillende potjes, omdat ik dat heel fijn en overzichtelijk vind. Zo heb ik een vakantiepotje met 3000 euro, een autopotje met 2200 euro en een kleine buffer van 150 euro voor noodgevallen. Dat bufferpotje mag nog wel groeien, maar ik ben in ieder geval begonnen.”

Ben je blij met je spaarsaldo?

„Ja, eigenlijk wel. Ik spaarde al wel langer, maar dit jaar heb ik echt besloten om mijn geldzaken serieuzer te nemen. Dat voelt niet alleen goed, het gaat me ook daadwerkelijk iets opleveren.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Die voelt rustiger dan eerst. Na de jaarwisseling had ik echt behoefte aan een frisse, financiële start. Dus ik ben eens goed gaan kijken naar wat er elke maand uitging. Toen schrok ik een beetje van alle kosten die er langzaam in waren geslopen. Abonnementen, vaste lasten – geen schokkende dingen, maar bij elkaar wel flinke bedragen die werden afgeschreven.”

Waar gaf je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Dat was vooral gemak. Zo had ik een sportschoolabonnement waarbij ik maar twee keer per week kon sporten, terwijl het best duur was, 75 euro per maand. Dat heb ik opgezegd en ingeruild voor een abonnement dat maandelijks 20 euro goedkoper is én onbeperkt. Ook heb ik mijn schoonmaakster opgezegd. Dat deed ik wel met echt véél pijn in mijn hart, want het was een geweldige luxe, maar 42 euro per week is gewoon veel.”

Verder gaat 50 euro naar onvoorziene kosten en 75 euro is voor mezelf.

Hoeveel spaar je nu per maand?

„In totaal zo’n 625 euro per maand, die ik over die potjes verdeel. 250 euro gaat naar vakantie, 250 euro naar de auto – ik heb een prima auto, maar als deze op den duur stuk gaat en ik een nieuwe nodig heb, dan heb ik wel deze buffer. Verder gaat 50 euro naar onvoorziene kosten en 75 euro is voor mezelf, voor leuke dingen. Dat laatste vind ik belangrijk, anders voelt sparen al snel als iets wat alleen maar streng is.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Vooral uit dat ‘leuke dingen’-potje. Daar betaal ik bijvoorbeeld een massage of een pedicure van. Dat zijn dingen waar ik echt van geniet, maar die ik vroeger sneller oversloeg. Nu voelt het juist verantwoord, omdat ik dat geld er al voor opzij heb gezet.”

Heb je schulden?

„Geen schulden, gelukkig!”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik wil vooral zo doorgaan. Door alleen die twee keuzes bespaar ik al bijna 2500 euro per jaar, dat is serieus veel geld. Daar kun je een hele leuke vakantie van boeken en dat motiveert enorm. Komende maand ga ik ook nog al mijn – al dan niet overbodige – verzekeringen onder de loep nemen.”

Wat is je beste financiële tip?

„Ga eens echt zitten en kijk waar je geld naartoe gaat. Vraag je af: gebruik ik dit echt, word ik hier blij van? Bezuinigen betekent niet automatisch dat je alles moet schrappen, maar dat je bewuster kiest waar je geld naartoe gaat.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

