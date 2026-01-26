Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Niet te snel, niet te laat: dit is het beste moment om te appen na een date

Appen na de eerste date, wanneer moet je dat nou doen? Meteen? De volgende ochtend? Of volgens de drie-dagen-regel, pas na een paar dagen?

Nieuw onderzoek laat zien dat die regel weinig zin heeft en zelfs averechts kan werken. Jarenlang gold het idee dat je beter even kon wachten na een date om niet te gretig over te komen. Maar wetenschappelijk bewijs voor die aanpak is er niet.

Sterker nog: wetenschappers (Lars Teichmann, Hannes M. Petrowsky, Lea Boecker, Meikel Soliman en David D. Loschelder) zien juist betere resultaten bij mensen die binnen 24 uur – en het liefst de volgende ochtend – een bericht sturen.

Veelgebruikte strategieën na een date

In een studie onder ruim vijfhonderd deelnemers onderzochten wetenschappers drie veelgebruikte strategieën na een date:

1. Direct na de date appen

2. De volgende ochtend appen

3. Twee dagen wachten.

Deelnemers gaven daarna aan hoeveel interesse ze hadden in een vervolg, hoeveel chemie ze voelden en of ze in hoeverre ze open stonden voor een serieuze relatie. De conclusie is duidelijk, zo zien de onderzoekers. Een appje de volgende ochtend scoort het best op vrijwel alle punten.

Te snel appen kan tegen je werken

Meteen na de date een bericht sturen laat weliswaar zien dat je enthousiast bent, maar kan ook als te opdringerig worden ervaren. Vooral vrouwen beoordeelden directe appjes vaker als opdringerig en iets teveel van het goede. Dat kan de spanning uit een prille connectie halen en de interesse juist verminderen.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Wachten tot twee dagen na de date blijkt het slechtst te werken. Mensen die zo lang niets horen, voelen minder chemie en hebben minder zin in een vervolgafspraak.

Bovendien komt de ander al snel onbetrouwbaar of ongeïnteresseerd over. En juist betrouwbaarheid speelt een grote rol bij het opbouwen van een relatie.

Waarom de volgende ochtend werkt

Een bericht de volgende ochtend lijkt precies de juiste balans te raken: je laat zien dat je interesse hebt, zonder te gretig over te komen. Het wekt wederzijdse interesse op en laat zien dat je consistent en betrokken bent. Dat zorgt voor meer enthousiasme en een grotere kans op een vervolg.

Opvallend detail: vrouwen bleken gevoeliger voor het moment van appen dan mannen. Mannen gaven over het algemeen aan dat hun interesse minder afhankelijk was van de timing.

De belangrijkste lessen uit het onderzoek

Stuur binnen 24 uur een bericht, liefst de volgende ochtend

Vermijd appen direct na de date als je bang bent te gretig over te komen

Wacht niet langer dan een dag: hard to get spelen werkt vaak niet.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties