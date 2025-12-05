Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Toparchitect Frank Gehry (Guggenheim Bilbao) overleden

De Canadees-Amerikaanse toparchitect Frank Gehry is op 96-jarige leeftijd overleden, meldt The New York Times. Hij ontwierp onder meer het Guggenheim-museum in het Noord-Spaanse Bilbao. Volgens de krant was hij een van de grootste Amerikaanse architecten.

Gehry brak door in de jaren zeventig. Andere bekende werken zijn onder meer de Walt Disney Concert Hall in Los Angeles en de Louis Vuitton Foundation in Parijs. De gebouwen hebben een vaak golvende buitenkant en zijn deels van titanium of roestvrij staal. Het persbureau Reuters spreekt over „gedurfde en grillige creaties van scheve torens en golvende platen van gebogen metaal”. Ze maakten hem tot een superster in de wereld van de architectuur.

De in Toronto geboren Gehry, die eigenlijk Frank Owen Goldberg heette en zoon was van Poolse immigranten, verhuisde in 1947 naar Los Angeles. Daar opende hij in 1962 zijn bureau. Hij baarde in 1978 opzien met de verbouwing en uitbreiding van zijn eigen huis in het Californische Santa Monica. In 1989 won hij de prestigieuze Pritzker Prize, de hoogste onderscheiding voor architecten. Acht jaar later opende het spraakmakende Guggenheim Bilbao.

Gehry gold als mogelijk de beste van de zogenoemde sterarchitecten, de crème de la crème, waartoe onder anderen ook de Italiaan Renzo Piano, de Nederlander Rem Koolhaas en de Brit Norman Foster worden gerekend, aldus persbureau AFP.

ANP

