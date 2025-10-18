Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland Vandaag
Leestijd: 1 minuut

Axios: Trump wees verzoek Zelensky om Tomahawk-raketten af

US President Donald Trump gestures as he greets Ukrainian President Volodymyr Zelensky as he arrives for a meeting at the White House in Washington, DC, on October 17, 2025. TOM BRENNER / AFP
ANP / AFP / Tom Brenner

De Amerikaanse president Donald Trump heeft het verzoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky om Tomahawk-raketten te leveren afgewezen. Dat meldt Axios op basis van twee anonieme bronnen. Trump zou hebben gezegd dat hij „voorlopig niet van plan is” de langeafstandsraketten te leveren.

Volgens een van de bronnen was de bijeenkomst tussen de twee presidenten „niet makkelijk”. „Niemand schreeuwde, maar Trump was hard”, aldus de bron.

De ontmoeting tussen Trump en Zelensky eindigde abrupt na 2,5 uur. „Ik denk dat we klaar zijn. Laten we zien wat er volgende week gebeurt”, zei Trump, verwijzend naar geplande gesprekken tussen de VS en Rusland. Trump is van plan Poetin in de komende twee weken in Boedapest te ontmoeten.

Tomahawk-raketten hebben een bereik van zeker 1600 kilometer en kunnen dus doelen diep in Rusland treffen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties