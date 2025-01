Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opgebiecht: ‘Ik steek elke avond nog wat vuurwerk af, uit het zicht van de buren’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Raoul (29), die zijn restjes siervuurwerk elke avond stiekem afsteekt, uit het zicht van zijn buren.

„Ik weet dat er veel over te doen is momenteel, maar van huis uit hoort vuurwerk voor mij gewoon bij Oud en Nieuw. Het is traditie, vroeger ging ik al met mijn vader naar de vuurwerkwinkel en kruisten we een hele bestellijst af met allerlei soorten siervuurwerk – en ook wat flinke knallers, dat blijft gewoon leuk.

Hypocriet

Ondanks het vuurwerkverbod koos ik er dit jaar toch voor om vuurwerk af te steken. Ja, dat is egoïstisch en misschien wat hypocriet, want verbeter de wereld en begin bij jezelf, maar als ik geen vuurwerk zou afsteken, doen anderen dat alsnog. Met andere woorden: dan kan ik net zo goed meedoen. Dus dat deed ik – al viel het me dit jaar wel op dat het in mijn wijk uitermate rustig was op vuurwerkvlak.

Het enige nadeel waren de weersomstandigheden, die waren niet ideaal. Er stond harde wind, wat het afsteken wel wat bemoeilijkte. Natuurlijk knalde ik een en ander af, maar toen het steeds harder ging waaien, vond ik het gewoon zonde van het vuurwerk – én het geld – en besloot ik de rest te bewaren voor later.

Aso

Maar goed, dat ‘later’ wilde ik niet te lang op zich laten wachten, want ik wil het vuurwerk niet in mijn huis bewaren. Ik had alleen nog zodanig veel liggen dat ik zeker twintig minuten lang aan het knallen zou zijn op een avond. Té lang op een normale avond, en te opvallend ook – als iemand zou doorgeven dat ik uitgebreid stond te knallen, was ik het bokje. Dus besloot ik elke avond een paar pijlen af te steken. Niet meer dan drie en niet voor mijn eigen deur, maar langs de buurtvijver verderop – daar staan geen huizen en dan zou niemand me herkennen. En ja hoor, meteen na de eerste avond hingen er al drie mensen in onze wijk-app. Welke ‘aso’ er weer vuurwerk afstak. Ik hield wijselijk mijn mond.

Opgebiecht: ik steek het stiekem af

Inmiddels doe ik dat nu al drie dagen en vind ik het eigenlijk zelfs leuker om het zo gespreid af te steken. Niet dat ik dat aan iemand durf te vertellen. Ik voel toch wat schaamte rondom dit onderwerp en heb bovendien geen zin om met de nek aangekeken te worden. Dus geniet ik er in stilte van. Ach, over een week is mijn voorraadje toch alweer op.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

