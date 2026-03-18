De Beleggingsrekening van Myrte (40): ‘Ik heb 100.000 euro geïnvesteerd in een huis in Spanje’

Van crypto tot ETF: in De Beleggingsrekening van… vragen we elke week een Metro-lezer naar zijn of haar beleggingsportefeuille. Wat zit erin, waarom juist dat – en wat heeft het tot nu toe opgeleverd? Deze week: Myrte (40), die onder meer investeert in een huis in Spanje, maar ook nog op andere manieren belegt.

Naam: Myrte (40)

Beroep: ondernemer en medeoprichter The Limitless Way en The Money Movement

Netto inkomen: „Wisselend. Afgelopen jaar 5000 euro per maand, in Q2 of Q3 weer het dubbele – mijn compagnon en ik zitten in een intensieve investeringsperiode. We hebben een ondergrens voor onszelf die we minimaal uitbetalen, zodat onze focus kan blijven liggen op groei en ontwikkeling. Dit inkomen is los van winstuitkeringen en verhuurinkomsten van mijn Spaanse woning, en de winst van onze bedrijven.”

De Beleggingsrekening van Myrte

Wanneer en waarom ben je met beleggen begonnen?

„Dat ging eigenlijk heel natuurlijk, toen ik vier jaar geleden mijn compagnon ontmoette – zij hield zich al bezig met beleggen en crypto. Daarnaast zat er voor mij ook een diepere laag onder. Ik was single, zelfstandig ondernemer en wist: ik moet zélf mijn financiële fundament creëren. Als ondernemer heb je veel variabelen. Ik wilde mijn vrijheid behouden, maar tegelijkertijd óók een stabiele basis opbouwen. Bovendien had ik ook nog een pleegdochter van destijds 18 die bij me woonde. Zij was ook een belangrijke reden om hiermee te beginnen. Plus een eigen kinderwens, dus ik wil het gewoon goed geregeld hebben.”

Hoe zette je die eerste stap?

„Ik begon met crypto, ook omdat mijn compagnon daar veel verstand van had. Later ging ik verder kijken: wat past er nog meer bij mij? Toen ben ik ook gaan investeren in Spaans vastgoed.”

Dat is ook je grootste project, toch?

„Klopt, ik heb in november 2024 ongeveer 100.000 euro geïnvesteerd in een huis in Spanje. Die woning wordt binnenkort opgeleverd en heeft nu al rendement, omdat de verkoopprijs al 20 procent hoger ligt dan bij aankoop. Eind juli start ook de verhuur. Hier gaat ook nog zo’n 30.000 euro naartoe om het helemaal in te richten volgens het concept van Wellness Living. Het is een andere manier van investeren, want in plaats van maandelijks een bedrag in een beleggingsfonds te stoppen, moet je in één keer een groter bedrag beschikbaar hebben. Omdat ik zelf ook gedeeltelijk in Spanje woon en werk, past het bij mijn leven.”

Waarom juist dit project?

„Het huis dat ik heb gekocht, heet Casa Tessa en is vernoemd naar mijn overleden zusje. Zij was meervoudig gehandicapt, kon niet praten of überhaupt zelf beslissingen maken. Ze was kortom altijd afhankelijk van andere mensen en het systeem. Zij is mijn grootste inspiratie voor mensen die wél zelfbeschikkingsrecht hebben. Ik geloof namelijk dat je zelf verantwoordelijkheid kunt nemen om financieel ‘fit’ te worden en een realiteit te creëren die voor jou werkt. Voor mij gaat investeren dus ook heel erg over zelfredzaamheid.”

Wat voor plek is Casa Tessa?

„Het is een huis van 200 vierkante meter met een groot solarium. Ik ben bezig met een wellness living-concept, inclusief buitenkeuken en jacuzzi. Het idee is om het aan toeristen te verhuren, maar ook te gebruiken voor retreats van The Limitless Way. Tijdens zo’n retreat kunnen mensen dan aan hun vermogensplan werken, en kijken of vastgoed een interessante investering zou kunnen zijn – helemaal in mijn straatje, dus.”

Waar beleg je verder in?

„Via Meesman beleg ik in indexfondsen – daar kun je al vanaf 100 euro per maand instappen. Verder heb ik 30.000 euro in goud en zilver zitten. Het oorspronkelijke bedrag was 55.000 euro en zat in crypto, maar die assets heb ik met verlies verkocht – kwestie van te laat zijn met het pakken van de winst. Ik investeer nu weer in crypto tijdens de ‘bearmarkt’, een fase in de markt waarin crypto goedkoop kan worden ingekocht. Het is deze keer anders, omdat ik een heel team van experts om me heen heb. Deze vorm van investeren doe ik alleen nog maar met de juiste mensen om me heen, niet meer in mijn eentje.”

Je investeert ook via crowdfunding. Hoe werkt dat voor jou?

„Ja, dat doe ik via NL Investeert. Daar kun je investeren in bedrijven die financiering nodig hebben. Je kiest zelf een project en over die investering ontvang je rente. Ik heb bijvoorbeeld een bedrag van 4000 euro geïnvesteerd tegen 10,5 procent rente, met een looptijd van 36 maanden.”

Vind je beleggen soms spannend?

„Dat hangt echt af van de situatie. Toen ik net begon had ik meer ‘liquide’ middelen – geld waar ik direct bij kon. Nu zit het grootste deel van mijn investering ‘vast’ in vastgoed, haha. Al heb ik inmiddels ook mijn andere assets laten groeien. Die kan ik snel terug laten storten op mijn bankrekening, mocht dat nodig zijn. Die spreiding geeft mij rust.”

Ben je weleens bang geweest dat alles instort?

„In het begin heb ik er weleens wakker van gelegen, ja. Ik had toen nog niet genoeg spreiding en minder kennis. Inmiddels weet ik dat er altijd ‘highs’ en ‘lows’ zijn. In crypto, in andere assets, überhaupt in het leven. Het gaat er niet om of je de stand van de zeilen kent, maar hoe je ermee omgaat. En ook wat je doel is: wil je een vakantie betalen of over tien jaar stoppen met werken? Dat maakt uit in ‘hoe’ je belegt.”

Wat hoop je dat beleggen je uiteindelijk brengt?

„Vrijheid en financiële fitheid. Voor mezelf én voor mijn omgeving. Er zit voor mij altijd die onderlaag van zelfredzaamheid onder, dus ik zie het als een soort ecosysteem waarin je elkaar helpt steeds fitter te worden. Het gaat me dus niet om miljonair worden, maar om me lichter en vrijer voelen.”

Wat is jouw belangrijkste tip?

„Ik zou anderen zeker aanbevelen om te gaan beleggen, maar alleen als je bereid bent om je kennis te vergroten en jezelf een leerperiode te geven. Geef jezelf ruimte in je rol als investeerder. Wie ben je, wat past bij je? En hoe reageer je als het minder gaat met de koers, of juist goed? Je kunt immers ook te hebberig worden en je winst niet op tijd pakken.

Nog wat concrete tips: investeer met geld dat je kunt missen, kies assets die bij je leven passen, en spreiden is je beste vriend. En doe het vooral niet om miljonair te worden, maar om financieel fit te worden. Vergelijk het met de sportschool: je bent niet in één klap fit als je net begint. Zorg dus dat je jezelf ‘financieel’ gaat trainen om steeds fitter te worden. Financiële vrijheid is dan een mooi gevolg.”

Meedoen aan De Beleggingsrekening Wil je ook (anoniem) meedoen aan de Beleggingsrekening van Metro en jouw financiële verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

