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Steeds meer oudere mannen ontvangen alleenstaande AOW: waarom vrouwen toch nog de grootste groep zijn

Het aantal mannen dat AOW voor alleenstaanden ontvangt, groeit volgens de Sociale Verzekeringsbank (SVB) sneller dan bij vrouwen. Toch blijven vrouwen in de meerderheid. Dat heeft onder meer te maken met verschillen in levensverwachting en veranderingen in relaties.

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Het aantal mensen dat AOW ontvangt, neemt al jaren toe. Eind juni 2026 kregen ruim 3,7 miljoen Nederlanders een AOW-uitkering. Dat waren er bijna 79.000 meer dan een jaar eerder. De stijging hangt samen met de vergrijzing: steeds meer mensen bereiken de AOW-leeftijd.

SVB: aantal mannen met alleenstaande AOW groeit sneller dan bij vrouwen

Binnen die groep verandert ook de samenstelling. Het aantal mannen dat alleen AOW ontvangt, groeit sneller dan bij vrouwen. Dat betekent overigens niet dat mannen inmiddels vaker alleen wonen. Vrouwen vormen nog steeds de grootste groep alleenstaande ouderen.

Dat steeds meer mannen op latere leeftijd alleen komen te staan, heeft onder meer te maken met veranderingen in hun relatiestatus. Zo is het aandeel gescheiden mannen tussen de 70 en 80 jaar de afgelopen tien jaar toegenomen. Ook worden mannen gemiddeld ouder dan vroeger. Hun levensverwachting stijgt bovendien sneller dan die van vrouwen. Daardoor wordt het verschil tussen het aantal alleenstaande oudere mannen en vrouwen langzaam kleiner.

Waarom ontvangen oudere vrouwen vaker AOW voor alleenstaanden?

Dat verschil is voor een belangrijk deel te verklaren door de levensverwachting. Vrouwen worden gemiddeld ouder dan mannen en blijven daardoor vaker achter als hun partner overlijdt. Ook eerdere scheidingen en veranderingen in de gezinssituatie spelen een rol.

Hoe groot dat verschil is, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Begin 2024 woonden ruim 613.000 vrouwen van 70 jaar of ouder alleen. Bij mannen in dezelfde leeftijdsgroep ging het om 274.000.

Meer dan 1,4 miljoen 60-plussers wonen alleen in Nederland

Het aantal alleenstaande ouderen groeit bovendien al langere tijd. In 2000 woonden ruim 800.000 mensen van 60 jaar of ouder alleen. In 2025 waren dat er al meer dan 1,4 miljoen. Naar verwachting neemt die groep de komende jaren verder toe.

Wie alleen woont, krijgt een hogere AOW-uitkering dan iemand met een partner. Dat komt doordat alleenstaanden hun vaste lasten niet met iemand anders kunnen delen. De AOW is bedoeld als basisinkomen voor ouderen en houdt rekening met die verschillende leefsituaties.

De groei van het aantal alleenstaande AOW’ers laat daarmee zien hoe Nederland vergrijst en huishoudens veranderen. Vooral op hoge leeftijd wonen steeds meer mensen zonder partner.

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