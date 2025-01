Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Erf je een (hoog) bedrag? Tot dit bedrag hoef je daar geen belasting over te betalen

Voor veel mensen is een erfenis heel dubbel. Je verliest een dierbare, maar soms ontvang je uit een erfenis een (groot) geldbedrag. De regels rondom geld, belastingen en toeslagen veranderen vrijwel elk jaar, dus ook in 2025 schuiven de limieten wat op. Metro zet op een rij tot welk bedrag je in 2025 belastingvrij mag erven. We vertellen je ook wat het percentage erfbelasting is als je dat wél moet afdragen.

Eerder zette Metro al op een rij hoeveel zorgtoeslag je krijgt per inkomen en welk bedrag je belastingvrij mag schenken aan je kind.

Belastingvrij erven

Iedereen mag een bepaald bedrag belastingvrij erven. Hoe hoog de limiet is, hangt echter af van jouw relatie tot de overledene. Ga je over de limiet heen? Dan komt de Belastingdienst bij je aankloppen. Dit zijn de limieten om belastingvrij te mogen erven, per relatie:

Relatie tot de overledene Limiet Echtgenoot, samenwonende- of geregistreerde partner 804.698 euro Kind (ook stief- en pleegkinderen) 25.490 euro Kleinkind 25.490 euro Achterkleinkind 2690 euro Kind met een beperking 76.453 euro Ouder 60.359 euro Anders (zus, vriend, buurman, etc.) 2690 euro Bron: Belastingdienst

Handig om te weten: als het gaat om een kind met een beperking, gelden er bepaalde voorwaarden. Het is slim om dat van tevoren uit te zoeken. Verlies je als ouder een kind en erf je daar geld van? Dan tellen jij en de andere ouder van het kind als één erfgenaam. De limiet is dan dus niet twee keer het bedrag dat hierboven staat, maar slechts één keer.

Percentage erfbelasting

Ook het percentage erfbelasting dat je moet betalen, verschilt per geval. Hierbij gaat het om je relatie tot de overledene én de hoogte van de erfenis. Hieronder zetten we het uiteen:

Hoogte van de erfenis Tarief voor een kind of partner Tarief voor kleinkind of andere afstammelingen Tarief voor andere erfgenamen Tot 154.197 euro 10 procent 18 procent 30 procent Meer dan 154.197 euro 20 procent 36 procent 40 procent Bron: Belastingdienst

Ook in deze stukken praten we je bij over belasting(regels):

Als ouder mag je tot een bepaald bedrag schenken aan je kind, zonder dat je daar belasting over hoeft te betalen. Hier leggen we de regels rondom de schenkbelasting uit.

Mocht een familielid komen te overlijden en jou geld nalaten, moet je er in veel gevallen erfbelasting over betalen. Maar je mag tot bepaalde bedragen belastingvrij erven.

Een beetje contant geld in huis hebben is vaak handig. Maar tot welk bedrag mag dat belastingvrij, wanneer moet je dat bedrag aangeven bij de Belastingdienst?

Prijs gewonnen bij bijvoorbeeld de Loterij? Gefeliciteerd! Toch is niet elke prijs wat het lijkt: vanaf dit bedrag betaal je kansspelbelasting.

Reacties