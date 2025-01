Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn voornemen om meer tijd voor mezelf te nemen, mislukt nu al. Wat nu?’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel pure geluksmomenten als een hoop kopzorgen en dilemma’s. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Janna: „Mijn goede voornemen om meer tijd voor mezelf te nemen, loopt nu al in de soep. Hoe krijg ik dit toch voor elkaar?”

De eerste anderhalve week in januari zit erop, tijd om terug te blikken op je voornemens. Moeder Janna had zich voorgenomen om meer tijd voor zichzelf te nemen, maar dit voornemen loopt nu al in de soep. Wat moet ze doen?

Opvoedvraag: ‘Mijn voornemen om meer tijd voor mezelf te nemen, loopt nu al in de soep. Wat moet ik doen om dit toch voor elkaar te krijgen?’

„Beste Sofie,

Ik ben moeder van drie kinderen in de basisschoolleeftijd. Het zijn schatten van kinderen en over het algemeen loopt alles soepel in ons gezinsleven. Ik werk er zelf 32 uur per week bij en daarnaast hebben we een grote familie, waardoor we in het weekend veel sociale verplichtingen hebben. Een druk leven dus, met soms ook verplichtingen waar ik weinig zin in heb. Mijn voornemen voor 2025 was dan ook om beter mijn persoonlijke grenzen te bewaken en ook eens nee te zeggen tegen bepaalde verjaardagen of bijeenkomsten. Ik had me voorgenomen om meer tijd voor mezelf te nemen, maar ik merk nu al dat ik dit in de waan van de dag niet voor elkaar krijg. Door volle agenda’s van de kinderen, mijn man en mijzelf, word ik geleefd. Ik neem veel te weinig tijd voor mezelf en ‘s avonds zit ik uitgeblust op de bank, dan heb ik geen zin meer om nog iets te ondernemen. Ik baal van mezelf dat het me niet lukt om beter voor mezelf te zorgen. Hoe krijg ik het voor elkaar om meer tijd voor mezelf te nemen?

Liefs,

Janna

Het antwoord

Wat vervelend voor je dat je zo weinig tijd voor jezelf neemt en het gevoel hebt in een ratrace te leven. Allereerst is het belangrijk om niet te streng te zijn voor jezelf. Je baalt van jezelf dat het niet lukt om meer tijd voor jezelf te nemen. Probeer mild te zijn en juist ook in te zien dat je een pokermoeder bent: een baan, opvoeding van drie kinderen met alle bijbehorende taken; je doet het toch maar!

Wel is is het hoog tijd voor je dat je meer tijd voor jezelf neemt. Het goede nieuws is dat je dit voornemen voor 2025 al hebt, je bent je er dus bewust van. Je vraagt je alleen af hoe je dit voor elkaar krijgt met zo’n volle agenda. Begrijpelijk, want door de waan van de dag, word je al gauw geleefd. Werk, koken, sportclubjes van de kinderen, familieaangelegenheden; voor je het weet, is je weekagenda volgepland. Wij spreken aan de lopende band vermoeide moeders die hard toe zijn aan een moment voor zichzelf.

Kijk naar de 3 P’s

Een aantal dingen zijn relevant voor je. Om te beginnen is het belangrijk dat je de juiste balans vindt tussen werk, ouderschap, tijd met vrienden, tijd voor jezelf en verplichtingen, zoals het huishouden. Als je meer tijd voor jezelf wilt hebben en rust wilt ervaren in jouw hectische leven, dan gaat het er vooral om dat je bewust keuzes maakt. Eerder spraken wij oudercoach Kimberley Galenkamp en zij noemde de 3P’s: prioriteren, plannen en praten:

„Kom jij toe aan datgene dat echt belangrijk voor je is? En doe jij dingen die je energie geven of die je vooral energie kosten? Wat heeft de overhand in jouw leven? Als je meer tijd voor jezelf wilt, is het belangrijk dat je je focust op het juiste en dat je energieniveau op peil is. Heb je weinig energie? Dan zul je nooit optimaal kunnen genieten van de momenten voor jezelf en dan is daar minder ruimte voor.”

Prioriteren

De oudercoach gaf aan dat het belangrijk is om prioriteiten te leren te stellen. Elke dag bestaat uit energiegevers en energienemers. Dat is helemaal niet erg, zolang dit maar wel in balans is. Prioriteren is hierbij de sleutel. Doe je vooral dingen die je energie kosten? Dan raakt je mentale batterij snel leeg en dat houdt niemand lang vol. Een aantal vragen die je jezelf volgens de oudercoach hierbij kunt stellen, zijn:

„Besteed je jouw vrije tijd met mensen waar je graag mee bent? Of zijn dit stiekem verplichtingen waar je helemaal geen energie van krijgt?” „Doe jij op werk de dingen waar je passie voor hebt, of zijn er inmiddels zoveel taken en activiteiten bijgekomen waar jij eigenlijk helemaal niet warm van wordt?” „Welke activiteiten doe jij met je kinderen? Zijn dit vooral dingen die hen blij maken of doe je juist dingen die jullie allemaal leuk vinden?” „Hoe besteed jij jouw ‘me-time’ momenten? Ga je dan toch maar weer een klusje doen van je oneindige to-do lijst, of realiseer jij je al goed dat ‘me-time’ betekent dat je ook echt iets mag doen waar jij gelukkig van wordt?” En een hele belangrijke vraag: „Moet deze taak of activiteit nu, of kan het ook wachten?”

Plannen

Ook is het belangrijk om de momenten voor jezelf te plannen. Staat het niet in je agenda? Dan bestaat de kans dat je het vergeet of dat je er geen tijd meer voor maakt. Ouders plannen vaak alle ‘moetjes’ in en alle momenten voor zichzelf niet, waar dan vervolgens geen tijd voor is. Plan dus alles in: activiteiten die moeten, maar ook momenten voor jezelf, inclusief ‘niets doen’. Heb je het gevoel dat je geen ruimte in je agenda hebt voor tijd voor jezelf? Begin dan klein. De momenten waarop je tv kijkt of op je telefoon kijkt, zijn ook momenten voor jezelf. Je zou dit moment ook kunnen invullen met een hobby, lekker badderen of een andere bezigheid voor jezelf waar je gelukkig van wordt.

Praten

Het is belangrijk om aan je omgeving te communiceren waar jij behoefte aan hebt. Vaak ga je er vanuit dat jouw partner, werkgever of vriend(in) wel weet waar je behoefte aan hebt. Maar als je het niet vertelt, kunnen zij dit niet ruiken. Neem de verantwoordelijkheid en communiceer.

Vertel je partner dat je meer tijd voor jezelf wenst en kom met een concreet plan. Grote kans dat hij/zij het alleen maar kan waarderen en hier voor zichzelf ook bewuster over na gaat denken.

Vraag hulp. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Vraag eens een opa, oma of oppas om een avondje op te passen en plan een date night met je partner in of ga juist ieder iets voor jezelf doen.

Geef bij je werkgever aan waar je tegenaan loopt en maak met hem of haar een plan waardoor jij meer rust ervaart en weer die dingen doet die je energie geven.

Zeg ‘nee’ als je nee bedoelt en probeer niet iedereen altijd maar tevreden te houden. Begin met jezelf tevreden te stellen, zodat je daarna, vanuit dat fijne gevoel , aan anderen kunt denken.

Zet jezelf er toe om daadwerkelijk met deze 3 P’s aan de slag te gaan. Want je kind ziet liever een gelukkige ouder die kwalitatieve tijd met hen kan doorbrengen, dan een opgejaagde moeder die niet kan genieten van de momenten samen. Veel succes met deze lastige, maar haalbare opgave. Je kunt het, 2025 wordt jouw jaar!

Lees hier wat Kimberley Galenkamp op J/M Ouders adviseert over als ouder tijd nemen voor jezelf.

Benieuwd naar meer antwoorden op vragen over opvoeding? In deze stukken geven we ook advies:

Ook jouw opvoedvraag stellen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Sofie Vissers is hoofdredacteur van J/M Ouders en Famme en is nu haar kinderen naar school gaan, net op adem gekomen van een paar intense tropenjaren. Met haar schoolgaande kinderen, kent ze inmiddels haar weg op de basisschool, bso en klassenapp. Ze verdiept zich graag in de verschillende opvoedstijlen en gentle parenting zit in haar aard, maar wel met het stellen van duidelijke grenzen. Sofie deelt graag de ervaringen van ouders van kinderen vanaf vier jaar en adviezen van opvoedexperts op J/M Ouders.

Vorige Volgende

Reacties