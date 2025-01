Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Minder loon voor ‘tienduizenden hardwerkende Nederlanders’ bij werkontwikkelbedrijven, zo zit het

Waar de meeste mensen komende week meer geld kunnen verwachten op hun eerste loonstrookje van 2025, gaat voor tienduizenden werknemers bij werkontwikkelbedrijven het loon juist omlaag. Cao-aanpassingen zijn voor deze groep niet haalbaar en de kosten van leven stijgen. Het gaat om een verschil van enkele tientjes.

Dat klinkt voor sommigen misschien als een klein bedrag, maar volgens Credisvoorzitter Mohamed el Mokaddem „kan dit het verschil maken of je je weekboodschappen kunt betalen”.

Minder loon

Op 1 januari 2025 zijn allerlei nieuwe belastingmaatregelen ingegaan, die slecht uitpakken voor een grote groep werknemers. De maximale heffingskorting daalt namelijk, en voor deze groep is de verhoging van de arbeidskorting niet genoeg om dat verschil op te vangen. Veel mensen in deze groep kwamen al moeilijk rond, en nu is dat nog moeilijker.

VNG, Cedris en vakbonden hebben herhaaldelijk bij het kabinet aan de bel getrokken, maar die geeft niet thuis. „Het kabinet beloofde dat voor iedereen de zon weer gaat schijnen, maar deze werknemers worden in de kou gezet. Dat is onaanvaardbaar. Juist de werknemers in beschut werk en de banenafspraak, die het al financieel zwaar hebben, worden door dit kabinet genegeerd”, aldus El Mokaddem.

Gestegen lonen in Nederland Metro schreef onlangs al dat de lonen in Nederland in 2024 de grootste stijging doormaakten in 40 jaar. Gemiddeld lagen de lonen 6,6 procent hoger dan in 2023. Het loon van mensen in de sector onroerend goed steeg het hardst, met 12,4 procent. Overheidsambtenaren kregen er 6,2 procent bij. De inflatie was afgelopen jaar 3,3 procent volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

‘Financiële ruimte creëren’

El Mokaddem roept het kabinet dus op: „De maat is nu echt vol. De partijen in het kabinet zeggen zich sterk te maken voor de bestaanszekerheid van mensen aan de onderkant van het loongebouw. Daar blijkt tot nu toe niets van. Neem uw verantwoordelijkheid en zorg dat er financiële ruimte komt, zodat gemeenten en vakbonden afspraken kunnen maken over een verbetering van de arbeidsvoorwaarden.”

